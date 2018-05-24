МОСКВА, 23 травня – . Відеозвернення Юлії Скрипаль — дочки шпионившего в інтересах Великобританії екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля — може носити постановочний характер і приховувати правду про події, заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

© AFP 2018 / Adrian DennisТело і справа Скрипаля, або тарганів по-европейскиВ відео, записаному для агентства Рейтер, Юлія Скрипаль сказала, що розраховує повернутися в Росію. Вона також згадала про допомогу, яку їй пропонував посольство в Лондоні, але зазначила, що в даний момент не бажає вдаватися до його послуг.

“Відеоролик цілком може носити постановочний характер з метою приховати правду про події 4 березня в Солсбері. Тому вимоги про зустріч з Юлією з боку російської дипмісії цілком справедливі і обґрунтовані. Депутати Держдуми будуть продовжувати стежити за розвитком ситуації”, — сказав журналістам Слуцький.

На думку парламентарія, перше відеозвернення Юлії Скрипаль залишає масу питань.

“Це стосується і умов, у яких вона перебуває, і істинність її слів і намірів. Британські влади досі не надали доступ російським консульським працівникам і співробітникам посольства для того, щоб переконатися, що громадянка Росії знаходиться в безпеці і не робить заяв під тиском”, — пояснив депутат.

© РИА Новини / Алекс МакнотонПосольство Росії прокоментувало інформацію про Скрипаля в західних СМИСлуцкий додав, що російська сторона рада бачити Юлію живий і готова надати необхідне сприяння для її повернення додому.

В англійському місті Солсбері 4 березня, згідно з твердженням британських властей, були отруєні засуджений за шпигунство на користь Великобританії колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, що спровокувало великий міжнародний скандал. Лондон стверджує, що до отруєння Скрипалів речовиною А234 причетна російська держава, Москва це категорично заперечує. © ИнфографикаСамые страшні отруйні речовини