МОСКВА, 23 травня — . Бійці першого феодосійського окремого батальйону морської піхоти України виступили проти зміни кольору беретів, про яку заявив Петро Порошенко. Про це повідомляє InfoResist. CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Порошенко оголосив про створення нової морської піхоти

“Морські піхотинці не зраджують традиціям! Сьогодні в рамках урочистостей в день морської піхоти у Миколаєва відбувалася зміна кольору берета та символіки морської піхоти України. Морські піхотинці 1-ФОБМП відмовилися змінювати присяги і увійшли в парадний стрій під час урочистостей в своїх українських чорних беретах”, — розповів один з колишніх службовців батальйону у себе в Facebook.

Прохід військовослужбовців під час параду не потрапив в об’єктиви телекамер, однак кадри, на яких на задньому плані видно морпіхи в чорних беретах, все одно залишилися на відео.

Самі військовослужбовці в числі причин такого вчинку назвали незгоду з діями українських властей.

“Ми проти фасадної реформи в армії. Командування не дорожить особовим складом. Їм все одно, піде людина чи ні”, — заявив один з діючих військовослужбовців батальйону.