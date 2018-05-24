ПАРИЖ, 24 травня — , Вікторія Іванова. Президент Франції Еммануель Макрон в четвер прибуде в Росію з першим з моменту обрання на пост глави держави візитом, буде обговорювати Сирію, Україну і відносини Москви і Парижа.

© AP Photo / Evan VucciЕдинству кінець: Макрон, Меркель і Мей зрадили Трампа на іранській войнеВ делегацію Макрона увійде глава міністерства культури Франсуаза Ніссен, глава МЗС Жан-Ів Ле Дріан, спецпредставник президента Франції з РФ Жан-П’єр Шевенман, представники французької сторони Тріанонського діалогу, глави груп дружби Росії і Франції обох палат парламенту Франції — сенат і нацзборів, а також представники французьких стартапів і підприємств. Супроводжувати французького лідера буде також його дружина Бріжит.

Офіційний візит Макрона триватиме два дні, за які французький лідер, як очікується, проведе низку зустрічей та візьме участь в Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ).

Розбіжності та інтереси

За словами Ле Дріана, незважаючи на те, що між Москвою і Парижем існує ряд розбіжностей, у країн є і спільні інтереси.

“У нас з Росією велику кількість розбіжностей. Я думаю, що про них президент Франції Еммануель) Макрон і президент РФ Володимир) Путін поговорять завтра і післязавтра”, — сказав міністр напередодні візиту лідера Франції в Санкт-Петербург.

© РИА Новини / Кирило КаллиниковГлава МЗС Франції заявив про необхідність чесного діалогу з Росією”Треба вести чесний, але вимогливий діалог з Росією. Але у нас також є інтереси. Росія — велика країна, Росія може бути партнером, треба йти до діалогу, ми можемо мати по ряду питань загальну позицію, не приховуючи при цьому ключові розбіжності”, — додав він.

Сам Макрон раніше також заявляв, що “Росія — частина Європи” і що він хотів би вести “стратегічний та історичний діалог з Володимиром Путіним, з’єднати Росію з Європою і не дати Росії замкнутися в собі самій”.

Путін і Макрон

Перша зустріч лідерів РФ і Франції відбулася в травні 2017 року у Версалі – близько двох тижнів після обрання Макрона на вищий державний пост. На минулорічній зустрічі Путін і Макрон обговорили широке коло тем у сфері двосторонніх відносин і міжнародної порядку денного, в тому числі ситуацію в Сирії і на Україні. Тоді російський і французький президенти домовилися про створення нової площадки двосторонньої взаємодії по лінії громадянських суспільств — форуму “Тріанонський діалог”.

© REUTERS / Kevin LamarqueЕвропа принижена Трампом. Але нічого не може поделатьНовая зустріч Путіна і Макрона — тепер вже на російській площадці — відбудеться 24 травня. Очікується, що спочатку глави держав будуть спілкуватися тет-а-тет, а потім проведуть переговори у більш широкому форматі.

Як раніше повідомляли в прес-службі Кремля, у ході переговорів на вищому рівні “мається на увазі обговорити розвиток двосторонніх російсько-французького співробітництва та актуальні міжнародні та регіональні питання, включаючи ситуацію навколо Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, сирійське врегулювання та внутрішньоукраїнський криза”.

Також президенти підпишуть низку спільних документів. У середу помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив журналістам, що “підготовлено десь 20 різних угод, контрактів, меморандумів, частина з них буде підписана в присутності президентів, а інша частина — в ході безпосередньої роботи Петербурзького форуму”.

Участь у форумі

Як зазначив Ушаков, Петербурзький міжнародний економічний форум у поточному році стане одним з наймасштабніших за всю історію його проведення.

“Очікується в цьому році десь 15 тисяч учасників, у минулому році було 14 тисяч. Буде представлено близько 1,5 тисячі російських і іноземних компаній всього з 72 держав”, — сказав Ушаков журналістам.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийВыход США з СВПД сприятиме інтересам Росії і Китаю, заявив МакронМакрон очолить делегацію Франції на ПМЕФ, в цьому році у неї входить близько 40 глав французьких компаній. У п’ятницю президент республіки візьме участь у пленарному засіданні разом з російським лідером, прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе і директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

За словами глави Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирила Дмитрієва, в ході ПМЕФ буде оголошено “про великій кількості угод з Францією”.

Очікування від зустрічі

Як сказав заступник керівника франко-російського аналітичного центру “Обсерво”, фахівець в області міжнародної політики Ігор Деланое, візит президента Франції Еммануеля Макрона в Росію має важливе значення для франко-російського ділового співтовариства, яке відчуває на собі наслідки санкцій, і є позитивним сигналом для ділового клімату в РФ.

© РИА Новини / Максим Богодвид”Ваше місце — в передпокої”. Чому Європа не буде витрачати гроші на Балкани”Ця зустріч має важливе значення для франко-російського ділового співтовариства, яке відчуває на собі наслідки від євро-американських санкцій. Присутність президента Франції є запорукою довіри і позитивним сигналом для ділового клімату в Росії”, — сказав співрозмовник агентства.

Разом з тим він зазначив, що не очікує від зустрічі Марона і Путіна якихось проривів по іранському досьє і по ситуації на Україні.

“З моменту рішення Дональда Трампа вийти з Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), Росія та Франція (разом з Німеччиною, Великобританією і Китаєм) заявили, що залишаються прихильними договором від 2015 року. Крім бажання зблизити позиції з іранського досьє внаслідок рішення Трампа, мало що доводиться очікувати від зустрічі Еммануеля Макрона і Володимира Путіна в Санкт-Петербурзі. Париж, як і Москва, безсилі проти оголошення про повернення американських санкцій відносно Ірану”, — вважає експерт.