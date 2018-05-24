МОСКВА, 24 травня — . Вже 77-я автомобільна колона МНС Росії з гуманітарним вантажем відправиться в Донецьку і Луганську області вранці в четвер з Донського рятувального центру в Ростовській області.

© РИА Новини / СтрингерУкраинцы інтегруються в Європу частково. Про експорт органовКак раніше повідомили у відомстві, конвой принесе жителям Донбасу понад 400 тонн гуманітарної допомоги. Основу вантажу складають дитячі продуктові набори та обладнання для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Колона попрямує до державної кордоні на пункти пропуску “Донецьк” і “Матвєєв Курган” для проходження необхідних митних процедур у відповідності з міжнародним законодавством з доставки гуманітарних вантажів.

Попередня автоколона з гуманітарним вантажем прибула в Донецьк і Луганськ 8 травня. Згідно затвердженого графіку, черговий конвой повинен відправитися в Донецьку і Луганську області в червні 2018 року.

Гуманітарна допомога жителям Донбасу доставляється з серпня 2014 року. За цей період 76 колон МНС привезли на територію південно-сходу України понад 75 тисяч тонн гуманітарних вантажів.

Влади України в квітні 2014 року почали військову операцію проти самопроголошених ЛНР і ДНР, які заявили про незалежність після держперевороту на Україні в лютому 2014 року. За останніми даними ООН, жертвами конфлікту стали понад 10 тисяч осіб.