БЕРЛІН, 24 травня — . Канцлер ФРН Ангела Меркель відвідає 24-25 травня Китай в супроводі представницької делегації підприємців. Центральною темою візиту стане економічне співробітництво, будуть обговорюватися і міжнародні теми, наприклад, угода щодо іранського атому і ситуація навколо Північної Кореї.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийГермания, Франція і Британія залишаться в СВПД, поки його дотримується ИранКак заявила 18 травня на брифінгу в Берліні заступник офіційного представника уряду Німеччини Мартіна Фіц, Меркель прибуде до Пекіна вранці 24 травня, вона проведе робочий сніданок з прем’єр-міністром Держради Китаю Чи Кэцяном. Потім відбудеться офіційна церемонія привітання з військовими почестями. Після неї обидва прем’єр-міністра проведуть переговори, які завершаться спілкуванням з пресою.

Потім Меркель і Лі Кецян візьмуть участь у засіданні німецько-китайського консультативної економічного комітету. Меркель і Лі Кецян також відвідають відділення Гете-інституту в Пекіні. У другій половині дня канцлер проведе зустріч з головою постійного комітету всекитайських зборів народних представників Чжаньшу і з головою КНР Сі Цзіньпіном. Ввечері на честь німецької гостю відбудеться вечеря на запрошення голови КНР.

На наступний день, 25 травня, канцлер відправиться в місто Шеньчжень. Вона зустрінеться з представниками регіонального уряду, візьме участь у відкритті інноваційного центру німецької зовнішньоторговельної палати, а також відвідає завод Siemens і китайську компанію iCarbonX. Потім Меркель вилетить назад у Берлін.

Економічні теми



Зустріч Меркель з Кэцяном буде присвячена економічній тематиці, заявив журналістам у вівторок джерело у відомстві канцлера ФРН. Він пояснив, що за підсумками 2017 року Китай посів перше місце у списку торговельних партнерів Німеччини, оборот склав 186,8 мільярда євро.

© REUTERS / Kevin LamarqueЕвропа принижена Трампом. Але нічого не може поделатьПо словами джерела, в Берліні зацікавлені в розширенні економічного співробітництва з Піднебесної за умови забезпечення рівного доступу для німецьких компаній на ринок, який поки ще недостатньо відкрито, тому “є багато галузей, куди німецькі підприємства взагалі не можуть інвестувати”.

Ймовірно, що сторони також обговорять питання про мита США на сталь і алюміній, які можуть бути введені в ЄС з 1 червня. У березні в ході телефонної розмови Меркель і Сі Цзіньпін вже обговорювали проблему надлишку потужностей в сталеливарній промисловості і домовилися працювати над її рішенням в рамках G20.

Німеччина і Китай прихильні правилам міжнародної торгівлі в рамках СОТ, заявила Меркель 19 травня. Вона також повідомила, що захист інтелектуальної власності стане однією з тем переговорів у Пекіні.

Іран і Північна Корея



“На переговорах з головою КНР Сі Цзіньпіном у центрі уваги будуть зовнішньополітичні питання і глобальні виклики. До них відносяться такі теми, як Іран, його атомна програма. Можливо, темою буде також Північна Корея”, — повідомило джерело у відомстві канцлера ФРН журналістам.

© РИА Новини / Сергій ГунеевBild назвав образою подарований Путіним Меркель букет цветовПрезидент США Дональд Трамп 8 травня оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Трамп також заявив про відновлення всіх санкцій, в тому числі і вторинних (відносно інших країн, які ведуть бізнес з Іраном), дію яких було зупинено в результаті досягнутої угоди.

Німеччина виступає за збереження угоди по Ірану. Як заявила Меркель, виступаючи 16 травня в німецькому парламенті, угода по атому з Іраном неідеально, однак порушень цього договору з боку Тегерана немає, і це підтверджено інформацією МАГАТЕ. Канцлер підкреслила, що не тільки Німеччина, але і Великобританія з Францією, а також інші члени ЄС виступають проти скасування іранського угоди. Разом з тим Меркель неодноразово заявляла про те, що роль Тегерана в регіоні, а також програма розвитку балістичних ракет викликає велике занепокоєння.

Традиційною темою переговорів між Берліном і Пекіном є також ситуація на Корейському півострові. Меркель виступає за необхідність дипломатичного вирішення питання про ракетно-ядерної програми КНДР, умовою якого має стати її згортання при забезпеченні міжнародного контролю.