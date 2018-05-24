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Меркель відправиться з візитом у Китай

24.05.2018

БЕРЛІН, 24 травня — . Канцлер ФРН Ангела Меркель відвідає 24-25 травня Китай в супроводі представницької делегації підприємців. Центральною темою візиту стане економічне співробітництво, будуть обговорюватися і міжнародні теми, наприклад, угода щодо іранського атому і ситуація навколо Північної Кореї.

Канцлер Германии Ангела Меркель. © РИА Новини / Олексій ВитвицкийГермания, Франція і Британія залишаться в СВПД, поки його дотримується ИранКак заявила 18 травня на брифінгу в Берліні заступник офіційного представника уряду Німеччини Мартіна Фіц, Меркель прибуде до Пекіна вранці 24 травня, вона проведе робочий сніданок з прем’єр-міністром Держради Китаю Чи Кэцяном. Потім відбудеться офіційна церемонія привітання з військовими почестями. Після неї обидва прем’єр-міністра проведуть переговори, які завершаться спілкуванням з пресою.

Потім Меркель і Лі Кецян візьмуть участь у засіданні німецько-китайського консультативної економічного комітету. Меркель і Лі Кецян також відвідають відділення Гете-інституту в Пекіні. У другій половині дня канцлер проведе зустріч з головою постійного комітету всекитайських зборів народних представників Чжаньшу і з головою КНР Сі Цзіньпіном. Ввечері на честь німецької гостю відбудеться вечеря на запрошення голови КНР.

На наступний день, 25 травня, канцлер відправиться в місто Шеньчжень. Вона зустрінеться з представниками регіонального уряду, візьме участь у відкритті інноваційного центру німецької зовнішньоторговельної палати, а також відвідає завод Siemens і китайську компанію iCarbonX. Потім Меркель вилетить назад у Берлін.

Економічні теми

Зустріч Меркель з Кэцяном буде присвячена економічній тематиці, заявив журналістам у вівторок джерело у відомстві канцлера ФРН. Він пояснив, що за підсумками 2017 року Китай посів перше місце у списку торговельних партнерів Німеччини, оборот склав 186,8 мільярда євро.

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне© REUTERS / Kevin LamarqueЕвропа принижена Трампом. Але нічого не може поделатьПо словами джерела, в Берліні зацікавлені в розширенні економічного співробітництва з Піднебесної за умови забезпечення рівного доступу для німецьких компаній на ринок, який поки ще недостатньо відкрито, тому “є багато галузей, куди німецькі підприємства взагалі не можуть інвестувати”.

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Ймовірно, що сторони також обговорять питання про мита США на сталь і алюміній, які можуть бути введені в ЄС з 1 червня. У березні в ході телефонної розмови Меркель і Сі Цзіньпін вже обговорювали проблему надлишку потужностей в сталеливарній промисловості і домовилися працювати над її рішенням в рамках G20.

Німеччина і Китай прихильні правилам міжнародної торгівлі в рамках СОТ, заявила Меркель 19 травня. Вона також повідомила, що захист інтелектуальної власності стане однією з тем переговорів у Пекіні.

Іран і Північна Корея

“На переговорах з головою КНР Сі Цзіньпіном у центрі уваги будуть зовнішньополітичні питання і глобальні виклики. До них відносяться такі теми, як Іран, його атомна програма. Можливо, темою буде також Північна Корея”, — повідомило джерело у відомстві канцлера ФРН журналістам.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи. 18 мая 2017© РИА Новини / Сергій ГунеевBild назвав образою подарований Путіним Меркель букет цветовПрезидент США Дональд Трамп 8 травня оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Трамп також заявив про відновлення всіх санкцій, в тому числі і вторинних (відносно інших країн, які ведуть бізнес з Іраном), дію яких було зупинено в результаті досягнутої угоди.

Німеччина виступає за збереження угоди по Ірану. Як заявила Меркель, виступаючи 16 травня в німецькому парламенті, угода по атому з Іраном неідеально, однак порушень цього договору з боку Тегерана немає, і це підтверджено інформацією МАГАТЕ. Канцлер підкреслила, що не тільки Німеччина, але і Великобританія з Францією, а також інші члени ЄС виступають проти скасування іранського угоди. Разом з тим Меркель неодноразово заявляла про те, що роль Тегерана в регіоні, а також програма розвитку балістичних ракет викликає велике занепокоєння.

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Традиційною темою переговорів між Берліном і Пекіном є також ситуація на Корейському півострові. Меркель виступає за необхідність дипломатичного вирішення питання про ракетно-ядерної програми КНДР, умовою якого має стати її згортання при забезпеченні міжнародного контролю.

 

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