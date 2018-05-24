МОСКВА, 24 травня — . Інформацію про те, що посередники Петра Порошенка заплатили гроші для організації першої зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі, спростував як офіційний Київ, так і особистий адвокат президента США Майкл Коен.

© РИА Новини / Прес-служба президента УкраиныПолитолог про санкції: Київ абсолютно марно “стелиться” перед США”Ця історія абсолютно брехлива”, — сказав Коен в текстовому коментарі агентству Рейтер.

В адміністрації українського президента агентству УНІАН також заявили, що поширені повідомлення на цю тему не відповідають дійсності.

“Відверта брехня, наклеп і фейк. Саме так ми оцінюємо дезінформацію про те, що начебто зустріч президентів України і США була організована за гроші”, — відзначили в прес-службі. В адміністрації додали, що двосторонній саміт у червні минулого року був організований виключно за офіційними дипломатичними каналами, зокрема українським посольством у Вашингтоні.

“Вважаємо, що поширена відверта дезінформація є частиною фейкових кампанії з дискредитації українсько-американських відносин, а також персональної атакою на президентів України і США”, — додали в АП.

Раніше з посиланням на джерела в Києві ЗМІ повідомили, що посередники Порошенко заплатили Коену щонайменше 400 тисяч доларів для організації першої зустрічі з Трампом у Білому домі.

Стверджувалося, що перед зустріччю в Білому домі Коена привезли на Україну. Порошенко таким чином нібито вирішив створити неофіційний канал зв’язку з Трампом, так як українське посольство могло організувати для українського лідера лише коротку зустріч з Трампом для спільного фото.

© AFP 2018 / Genya Savilov Американський сенатор розповів, від чого залежить допомогу Вашингтона КиевуЗадание, за даними джерела, доручили колишньому раднику, який звернувся за допомогою до лояльного українському народному депутату. Він, як повідомлялося, використовував персональні контакти в єврейській благодійної організації в штаті Нью-Йорк.

Зустріч Порошенка і Трампа пройшла 20 червня 2017 року. Після неї Порошенко заявив, що обговорив з Трампом підтримку України у протидії “російської агресії” і подальшу політику санкцій відносно Москви. У Білому домі заявили, що президенти зустрілися, щоб обговорити підтримку мирного врегулювання ситуації на Донбасі.