Відповідне рішення ухвалив американський суд.

Президент США Дональд Трамп не може блокувати користувачів у своєму Twitter з-за їх політичних переконань.

Таке рішення винесла окружний суддя в Манхеттені Наомі Рис Бухвальд (Naomi Reice Buchwald).

За її словами, блокування доступу до облікового запису @realDonaldTrump буде вважатися порушенням права на свободу слова.

Суд постановив повернути заблокованих користувачам доступ до записів Трампа. У міністерстві юстиції США вже заявили про незгоду з вердиктом.

Позов подали в суд ще в минулому році сім заблокованих Трампом передплатників. На думку позивачів, мікроблог повинен служити майданчиком для громадських суперечок і дискусій, а різні погляди не повинні бути причиною того, щоб неугодні користувачі були заблоковані владою.