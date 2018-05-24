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Порошенко повідомив, що обговорив з Ердоганом угоду про вільну торгівлю

24.05.2018

МОСКВА, 24 травня — . Президенти України і Туреччини Петро Порошенко і Таїп Ердоган у телефонній розмові обговорили прискорення переговорів щодо угоди про вільну торгівлю між двома країнами, повідомив український президент в Twitter.

Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. 18 мая 2018© РИА Новини / Антон ДенисовУкраина вибила з рук Америки інструмент м’якої сили”З президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом по телефону обговорили прискорення переговорного процесу щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною”, — написав він.

Він додав, що переговори також торкнулися співпраці в енергетичній, авіаційній та оборонній сферах.

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