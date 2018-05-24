МОСКВА, 24 травня — . Президенти України і Туреччини Петро Порошенко і Таїп Ердоган у телефонній розмові обговорили прискорення переговорів щодо угоди про вільну торгівлю між двома країнами, повідомив український президент в Twitter.

© РИА Новини / Антон ДенисовУкраина вибила з рук Америки інструмент м’якої сили”З президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом по телефону обговорили прискорення переговорного процесу щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною”, — написав він.

Він додав, що переговори також торкнулися співпраці в енергетичній, авіаційній та оборонній сферах.