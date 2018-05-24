РИМ, 24 травня — , Олександр Логунов. Пасажирський поїзд місцевого сполучення зіткнувся в середу ввечері з фурою на півночі Італії, одна людина загинула, як мінімум, 15 постраждали, повідомляє туринська газета La Stampa.

© AP PhotoВ Індії при зіткненні автобусу з потягом загинули 13 школьниковАвария сталася в районі міста Калузо на північ від Турина. Згідно з першою інформацією, що надійшла, фура з литовськими номерами виїхав на залізничні колії, коли на семафорі вже засвітився сигнал про наближення потягу.

Внаслідок зіткнення локомотив електрички зійшов з рейок, потягнувши за собою два з трьох вагонів та поваливши високовольтні ЛЕП і стовп освітлення.

На місце прибули пожежники і рятувальники. Ряд постраждалих знаходиться у важкому стані, повідомляється, що поранені ще знаходяться всередині вагонів.