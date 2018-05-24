МОСКВА, 24 травня — . У Черкаській області у дворі будинку-музею одного із засновників Народного руху України В’ячеслава Чорновола невідомі зруйнували пам’ятник політику, а також викрали бронзовий бюст. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Тараса Чорновола, сина колишнього дисидента і героя України.

© РИА Новини / В. БелокопытовВ Києві вкрали бюст Лесі Українки з фасаду музею поэтессыИнцидент стався в ніч з 22 на 23 травня селі Вільховець Звенигородського району. Розташований там музей являє собою вчительський будинок, де жили батьки В’ячеслава Чорновола і де він сам провів дитинство і юність.

За словами Тараса Чорновола, погруддя спиляли безперешкодно, тому що музей не охороняється. В установі працюють директор і дві жінки, які відповідають за благоустрій. Щодня музей заходять багато людей, біля нього часто зупиняються автобуси зі шкільними екскурсіями, а також нерідко приїжджають відвідувачі з-за кордону, додав Чорновіл.

“У вандалів не може бути нічого святого, їх повинні знайти і засудити, на що дуже сподіваюся. Принаймні, поліція зараз начебто расшевелилась, і, як кажуть, реально взялася шукати”, — зазначив Тарас Чорновіл.

В’ячеслав Чорновіл загинув 25 березня 1999 року. Його автомобіль врізався в КамАЗ з причепом, який розвертався посеред шосе. Згідно із заявою правоохоронних органів, інцидент представляв собою дорожньо-транспортна пригода, тоді як у Народному русі подію назвали політичним вбивством.