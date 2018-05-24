ВАШИНГТОН, 24 травня — . Віце-президент США Майк Пенс зустрівся з прем’єр-міністром Грузії Георгієм Квірікашвілі, повідомив в середу Білий дім.

© AFP 2018 / Virginia МауоСША працюють над приєднанням Грузії до НАТО, заявив Помпео”Віце-президент… підтвердив тверду підтримку США суверенітету і територіальної цілісності Грузії в міжнародно визнаних кордонах і підтвердив також, що США підтримують євроатлантичну інтеграцію Грузії. Лідери домовилися вивчити подальші шляхи зміцнення економічного і торгового співробітництва”, — йдеться в повідомленні Білого дому.

Пенс в минулому році відвідав Грузію.