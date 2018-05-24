МОСКВА, 24 травня — . Двадцять чоловік постраждали в штаті Вісконсін (США) в результаті зіткнення вантажної фури зі шкільним автобусом, який перевозив учнів однієї з шкіл міста Мілуокі, повідомляє місцевий телеканал today’s TMJ4 з посиланням на місцеві влади.

© Flickr / Luca PrioliВ Італії одна людина загинула в результаті ДТП з поездомИнцидент стався приблизно о 10 ранку за місцевим часом (18 мск середовища) біля населеного пункту Дефорест. За даними департаменту транспорту штату, вантажівка врізалася в припаркований на узбіччі шкільний автобус, який зупинився на автомагістралі з-за технічних неполадок.

Автобус перевозив учнів приватної школи Hope Semper Christian School, які їхали на екскурсію. Четверо з постраждалих отримали серйозні травми, про стан решти не повідомляється.

Представники школи на своїй сторінці в Facebook висловили подяку місцевим службам за швидке реагування і своєчасну медичну допомогу, а також подякували державні школи району Дефорест за сприяння.