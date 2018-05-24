ВАШИНГТОН, 24 травня — . Міністерство торгівлі США підтвердив у середу в заяві, що початок розслідування, яке може призвести до загороджувальним мит на імпорт автомобілів.

© AP Photo / Matthias SchraderЭксперт про “торговельної війни” США і Європи: час покаже, хто кого переигралМинистерство заявило, що проводить так зване розслідування за статтею 232. Це стаття американського закону про розширення торгівлі від 1962 року, якою конгрес дає виконавчої влади право “проводити розслідування того, як той чи інший імпорт впливає на національну безпеку”. Такого роду розслідування веде міністерство торгівлі за дорученням Білого дому. Це розслідування — перший крок на шляху до запровадження мит.

Розслідування “вивчить, привело скорочення виробництва місцевих автомобілів і запчастин до зниження інновацій і досліджень, що стосуються нових технологій”, – повідомило міністерство. Крім того, належить визначити, чи була порушена тим самим національна безпека США.

© AP Photo / Natacha РіѕагепкоВы вбиваєте долар: газета Ротшильдів благає Трампа перестатьМинистерство підтвердило наявність розслідування майже відразу після того, як президент США Дональд Трамп доручив розглянути можливість його проведення.

Раніше газета Wall Street Journal повідомила, що Трамп вивчає можливість мита в 25% на імпортні автомобілі.

Трамп неодноразово погрожував введенням мита на імпортні товари для вирівнювання гігантського торгового дефіциту США з іншими країнами та для відновлення ряду галузей американської економіки, насамперед промисловості і виробництва.