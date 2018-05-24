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Помпео і глава МЗС Японії підтвердили курс по КНДР

24.05.2018

ВАШИНГТОН, 24 травня — . Держсекретар США Майк Помпео і глава МЗС Японії Таро Коно підтвердили діючий курс по КНДР на зустрічі у Вашингтоні, включаючи тісний тристоронню координацію з Південною Кореєю, повідомив держдепартамент США.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании Центральной военной комиссии. 18 мая 2018© REUTERS / KCNAТрамп догрався в тиск на Північну Корею: США програють в третій раз”Держсекретар Помпео і міністр Коно підтвердили нашу спільну рішучість щодо Північної Кореї. Міністри підтвердили загальну мету повної, верифицируемой і незворотною денуклеаризації Північної Кореї. Вони висловилися за підтримання тісного тристороннього співробітництва Японії, США та Республіки Корея”, — йдеться в повідомленні держдепу.

США готують саміт з КНДР 12 червня в Сінгапурі, однак остаточної ясності з проведенням зустрічі немає.

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