ТОКІО, 24 травня — , Ксенія Нака. Лідери Росії і Японії обговорять можливість проведення зустрічі міністрів закордонних справ і глав оборонних відомств у форматі “2+2” до кінця цього року, повідомило агентство Кіодо.

© РИА Новини / Михайло КлиментьевУшаков повідомив про можливі переговори Путіна і Абе з мирного договоруВ ході візиту прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе в Санкт-Петербург і Москву і його переговори з російським президентом у числі інших питань двосторонніх відносин буде обговорюватися можливість проведення в Росії зустрічі глав зовнішньополітичних і оборонних відомств у форматі “2+2” до кінця цього року.

Одним з важливих пунктів порядку денного стане обговорення спільної економічної діяльності на південних Курилах. Зокрема, за відомостями агентства, буде конкретизовано співпрацю в області організації туристичних поїздок, а також вирощування морських їжаків і виробництва полуниці.

© AP Photo / Carolyn KasterЯпония образилася: на межі торгівельної війни з ВашингтономНесмотря на те, що обидві країни домовилися сконцентрувати зусилля на п’яти головних напрямках спільної діяльності, як і раніше, головною проблемою є вирішення питання про юридичну сторону питання, так як спільна економічна діяльність на островах Кунашир, Ітуруп, Шикотан і Хабомаї, на які претендує Японія, повинна проводитися у формі, що не порушує позиції обох сторін. У вересні минулого року президент Росії Володимир Путін і прем’єр Японії Сіндзо Абе обговорили можливості ведення спільної діяльності на островах у п’яти областях: марикультуре, тепличному господарстві, туризмі, вітроенергетики та переробки сміття.

Домовленість обговорити можливість спільної господарської діяльності на південних Курилах була досягнута на російсько-японській саміті під час візиту до Японії президента Росії Володимира Путіна в грудні 2016 року. У лютому 2017 при МЗС Японії було створено раду з питань спільної економічної діяльності, який очолив керівник відомства. У червні та жовтні минулого року відбулися поїздки групи понад 50 представників урядових та бізнес-кіл Японії на Курили, для того щоб на місці вивчити конкретні перспективи проектів.

© AFP 2018 / Behrouz Mehri Екс-прем’єр Японії розповів, чому країна підтримує курс СШАСогласно домовленості, ця діяльність не повинна порушувати юридичні позиції обох країн. Японія, претендуючи на острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї, сподівається через розвиток економічних зв’язків двох країн сприяти вирішенню проблеми, яку вона пов’язує з укладенням мирного договору. Передачу Японії чотирьох островів Токіо раніше поставив умовою укладення мирного договору з Росією.

Позиція Москви полягає в тому, що південні Курили увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни і російський суверенітет над ними, що має відповідне міжнародно-правове оформлення, сумніву не підлягає.