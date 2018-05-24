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США оголосили персоною нон грата двох дипломатів венесуельських

24.05.2018

ВАШИНГТОН, 24 травня — . США висилають двох дипломатів Венесуели у відповідь на аналогічні дії Каракаса, йдеться в заяві держдепартаменту.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. © РИА Новини / Євген ОдиноковЗахарова назвала “лицемірними” санкції США проти ВенесуэлыПредписано покинути США 48 годин повіреному у справах Венесуели в США і заступник генконсула в Х’юстоні, уточнює держдеп.

Це робиться у відповідь на рішення влади Венесуели вислати повіреного в справах США і заступник голови дипмісії США в Каракасі.

“Звинувачення, якими режим (президента Ніколаса) Мадуро пояснює це рішення, безпідставні: наші дипломати виконують свої офіційні обов’язки відповідально і згідно з дипломатичною практикою, і нормами Віденської конвенції про дипломатичних зносин. Ми відкидаємо будь-які інші пояснення”, — заявила офіційний представник держдепу Хезер Науэрт.

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