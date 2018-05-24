МОСКВА, 24 травня — . Колегія в кримінальних справах Верховного суду Білорусі засудила громадянина України журналіста Павла Шаройко до тривалого терміну покарання за шпигунство. Про це повідомив у середу посол України Ігор Кизим, передає “Sputnik Білорусь”.

© РИА Новини / Руслан КривобокВ Білорусі розповіли про справу обвинуваченого в шпигунстві українця”Більше восьми років позбавлення волі”, — повідомив дипломат в кулуарах форуму “Мінський діалог”, відповідаючи на питання про строк покарання для співвітчизника.

Раніше КДБ Білорусі повідомив про затримання Шаройко за звинуваченням у шпигунстві і створення в країні агентурної мережі.

Білоруський державний телеканал “Білорусь 1″ у листопаді 2017 року показав відео допиту Шаройко і документи із завданнями, серед яких збір даних про посольстві Росії і російських військових об’єктах в Білорусії. Телеканал стверджував, що під час обшуку у Шаройко були вилучені карти пам’яті, на яких зберігалися копії разведдонесений, які він вже встиг відправити…, а також завдання від кураторів”.

У зв’язку з справою Шаройко співробітника українського посольства Ігоря Скворцова оголосили в Білорусії персоною нон грата за “є несумісною з дипломатичним статусом діяльність”. Київ у відповідь вислав білоруського дипломата.

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