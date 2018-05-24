МОСКВА, 24 травня – . МНС Росії направило 77-ю автомобільну колону з гуманітарною допомогою для Донбасу, повідомили в прес-службі відомства.

© РИА Новини / Олександр МаксименкоЭкс-глава СЗР України побачив “російський інтерес” у нападах на циган”Колона везе в Донецьку і Луганську області понад 400 тонн гуманітарних вантажів, в їх числі дитячі продуктові набори та обладнання для проведення аварійно-рятувальних робіт”, — сказав представник міністерства.

Гуманітарна допомога жителям Донбасу доставляється з серпня 2014 року. За цей період 76 колон МНС Росії привезли на територію південно-сходу України понад 75 тисяч тонн гуманітарних вантажів.

Влади України в квітні 2014 року почали військову операцію проти самопроголошених ЛНР і ДНР, які заявили про незалежність після держперевороту на Україні в лютому 2014 року. За останніми даними ООН, жертвами конфлікту стали понад 10 тисяч осіб. Мінські угоди