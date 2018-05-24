МОСКВА, 24 травня — . Пентагон веде пошук посередника, який зможе на постійній основі швидко здійснювати прямі поставки зброї Україні, повідомляє портал Defense One з посиланням на заступника міністра оборони США з придбання, технологій і тилу Елен Лорд.

© РИА Новини / Олександр ЮрьевАмериканские правозахисники критикують поставки зброї Саудівській АравииПо її словами, Пентагон вже використовує спеціальних посередників для прискорення процесу постачань зброї союзним країнам, зокрема Саудівської Аравії, Південної Кореї, Японії та Румунії.

В даний час посередники вже задіяні у виконанні контрактів з продажу протиракетних комплексів Patriot для Румунії, стратегічних розвідувальних БПЛА Global Hawk для Японії, протиракетних комплексів THAAD для Саудівської Аравії, а також ПТРК TOW для кількох інших країн.

“Такі посередники дозволять Пентагону в кілька разів скоротити час на постачання озброєнь союзним країнам”, — сказала Лорд.

Американська адміністрація в 2017 році схвалила постачання Києву зброї, у тому числі переносних протитанкових ракетних комплексів. В кінці квітня офіційний представник Держдепартаменту повідомив, що Javelin вже доставлені на Україну. При цьому Вашингтон підкреслив, що Київ не може використовувати комплекси на лінії зіткнення в Донбасі.

У самопроголошеній Донецької народної республіки заявили, що поставки американської зброї Україні можуть призвести до загострення ситуації на сході країни.

Росія неодноразово застерігала від поставок озброєнь Києву через побоювання ескалації конфлікту в Донбасі.