ТОКІО, 24 травня — . Північна Корея може переглянути питання про саміті з США у разі їх “неправильного” поведінки, а також змусити їх відчути трагедію, яку вони ніколи не відчували і не могли уявити”, – йдеться в офіційній заяві заступника міністра закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі, опублікованому північнокорейським агентством ЦТАК.

© REUTERS / KCNAТрамп догрався в тиск на Північну Корею: США програють у третій разОструю реакцію заступника міністра викликало висловлювання віце-президента США Майка Пенси, порівняв КНДР з Лівією і заявив, що у випадку, якщо КНДР не піде на відмову від ядерної програми, не можна виключити розвитку подій по лівійському сценарієм.

“Можна тільки здогадуватися, яким політичним дурнем він є, якщо порівнює наша держава – ядерну державу – з Лівією, яка встановила кілька одиниць військового обладнання”, — йдеться в документі.

Чхве Сон Хі підкреслює, що саме приклад Лівії змусив КНДР зміцнити свою обороноздатність.

Далі заступник міністра повідомляє, що її країна теж може змусити США “випробувати незвідане ними раніше трагедію, яку вони не можуть навіть уявити”, і пропонує Пенс “задуматися про страшні наслідки своїх слів”.

© REUTERS / Korea Summit Press PoolШахматист Кім обіграв чапаевца Трампа на корейській дошці”Від рішення і поведінки США залежить, чи зустрінемося ми за столом переговорів або на місці ядерного протистояння. Якщо США будуть ображати наші добрі наміри і раніше нерозумно вести себе, я запропоную керівництву переглянути питання про саміті КНДР – США”, — заявила заступник міністра.

Президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин мають намір провести зустріч 12 червня в Сінгапурі. Вони повинні обговорити можливість нормалізації відносин для того, щоб КНДР не відчувала загрози для своєї безпеки і припинила ядерно-ракетні програми.

Минулого тижня агентство Ренхап повідомило, що КНДР погрожує скасувати зустріч через спільних військових навчань Вашингтона і Сеула. Однак пізніше президент США заявив, що країни продовжують підготовку до саміту. За його словами, у Вашингтоні не отримували повідомлення від КНДР про скасування зустрічі.