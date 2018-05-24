У службовців посольства спостерігаються неприємні симптоми.

Медичні симптоми у постраждалого від якогось звукового впливу в Китаї американського дипломата дуже схожі з тим, що спостерігалося у співробітників посольства на Кубі, заявив госсекретать США Майк Помпео на слуханнях у нижній палаті парламенту.

«У нас був інцидент в Гуанчжоу. Медичні симптоми дуже схожі і найвищою мірою збігаються з медичними симптомами, які спостерігалися у американців, які працювали на Кубі», — сказав він.

За його словами, Держдепартамент звернувся до китайської сторони за допомогою у встановленні причин події.

Він зазначив, що Пекін запевнив американську сторону, що буде забезпечувати безпеку дипломатів у відповідності з Віденською конвенцією.