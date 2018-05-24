Народний депутат від “Самодопомоги” Ганна Гопко обурилася “хамським тоном” одеських поліцейських, які регулювали дорожній рух в Одесі і висловлювалися російською мовою.

Про це народна обраниця, народжена у Львівській області, написала на своїй сторінці в Facebook.

“Нова поліція по-одеськи: хамський тон і “яка різниця на якій мові”. І це на День Європи в місті!” – пожалілася депутат.

Саме таку реакцію викликали нардепа дії поліції, яка супроводжувала проїзд до стадіону “Чорноморець” автобус футбольного клубу “Зірка”: команди очистити перехрестя і пропустити колону поліцейські віддавали саме російською.