В адміністрації президента України Петра Порошенка назвали відвертою брехнею публікацію ВВС про те, що його зустріч з Дональдом Трампом у минулому році організували за гроші.

Про це йдеться в офіційній заяві адміністрації президента.

«Відверта брехня, наклеп і фейк. Саме так ми оцінюємо дезінформацію про те, що зустріч президентів України і США була організована за гроші», — говориться в ній.

В АП зазначили, що українсько-американський саміт у червні 2017 року був організований виключно офіційними дипломатичними каналами, зокрема посольством України в США.

«Вважаємо, що поширена відверта дезінформація є частиною фейкової кампанії з дискредитації українсько-американських відносин, а також персональної атакою на президентів України і США. Оскільки в процесі підготовки цього матеріалу був проігнорований коментар про недостовірності цієї інформації, ми вимагаємо його спростування. У разі, якщо це не відбудеться, залишаємо за собою право подати позов до суду», — підкреслюють в адміністрації українського президента.

Раніше британська телерадіокомпанія BBC повідомляла з посиланням на власні джерела, що особистий адвокат Дональда Трампа Майкл Коен отримав секретний платіж у розмірі 400 або 600 тисяч доларів за організацію першої зустрічі між Петром Порошенком і Дональдом Трампом у червні минулого року.