Особистий адвокат Дональда Трампа Майкл Коен таємно отримав щонайменше 400 тис. доларів за організацію переговорів президента України Порошенка з Трампом, повідомили джерела в Києві, близькі до людей, залучених в цю історію.

Платіж був організований посередниками, що діяли від імені Петра Порошенко, повідомили джерела. При цьому Коен не був зареєстрований в США в якості особи, що представляє інтереси України, як того вимагає американський закон.

Зустріч двох лідерів пройшла в Білому домі в червні минулого року.

Незабаром після повернення Петра Порошенка додому українське антикорупційне відомство припинило розслідування діяльності колишнього глави передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта.

В адміністрації Петра Порошенка ці твердження назвали неприкритою брехнею.

Високопоставлений співробітник українських спецслужб в Адміністрації президента України розповів про те, що сталося перед візитом Порошенко в Вашингтон.

Коен був запрошений, тому що зареєстровані в США українські лобісти і посольство України у Вашингтоні не могли організувати Петру Порошенко нічого, крім короткої фотозйомки з Трампом.

Петру Порошенку потрібна була зустріч, яку можна було представити як «переговори».

Як розповів цей високопоставлений чиновник, Порошенко вирішив налагодити неофіційний канал доступу до Трампу.

Завдання було доручено колишньому помічнику президента, який попросив про сприяння лояльного президентові депутата Верховної ради.

Той, у свою чергу, використовував свої особисті контакти в єврейській благодійної організації Chabad of Port Washington, зареєстрованої в штаті Нью-Йорк.

Цей ланцюжок в підсумку призвела до Майкла Коена, адвокату та довіреній особі президента Трампа. Коену заплатили 400 тис. доларів.

При цьому немає жодних підстав припускати, що Дональд Трамп знав про це платіж.

Інше джерело в Києві розповів в тих же подробиці про цю зустріч, з тією різницею, що, за його словами, Коен в результаті отримав 600 тис. доларів.

Отримали підтвердження і відомості, представлені в свій час американським юристом Майклом Авенатти, який вивчав фінанси Майкла Коена.

Авенатти представляє інтереси порноактриси Стормі Деніелс у її позові проти Трампа.

За словами Авенатти, банк, в якому у Коена був рахунок, направляв в Міністерство фінансів звіти про підозрілі транзакції (Suspicious Activity Reports), з яких випливало, що Коен отримав гроші від осіб чи організацій, що представляли інтереси України.

Ми поговорили з Коеном і двома українцями, які, як стверджується, нібито налагоджували неофіційний канал для свого президента. Всі троє заперечують, що подібне мало місце.

Високопоставлений представник українських спецслужб також розповів про те, що Коену допомагав Фелікс Сатер — девелопер, засуджений на 12 місяців в’язниці за п’яну бійку в ресторані на Манхеттені і колишній один час діловим партнером Трампа.

Довідка: Фелікс Сатер (Шеферовский) народився в Москві. Коли він був ще дитиною, його сім’я емігрувала до Ізраїлю, а потім в США. Про кримінальної діяльності Сатера і про те, як він перетинався з Трампом, в 2016 році писала британська преса.

Адвокат Сатера відкинув ці звинувачення.

Як повідомлялося в червні минулого року, президент Порошенко, вирушаючи на зустріч з Трампом, не знав, скільки часу приділить йому президент США.

У розкладі Білого дому повідомлялося лише, що його введуть в Овальний кабінет, коли Трамп буде проводити нараду зі своїми співробітниками.

Це було обумовлено офіційними каналами. Майкла Коена заплатили за те, щоб у нього було більше часу, ніж кілька незручних хвилин обміну люб’язностями і рукостисканнями, розповіло високопоставлене джерело.

Однак переговори з цього приводу тривали до глибокої ночі напередодні того дня, на який був намічений візит.

«Брудна оборудка»

Українська сторона була незадоволена, розповіло джерело, тому що Коен взяв «сотні тисяч доларів» за щось, чого він, здається, був не в змозі забезпечити.

До самого останнього моменту український президент не був упевнений, що не виявиться в принизливій ситуації.

«Люди з близького кола Порошенко були вражені тим, наскільки брудною була вся ця угода [з Коеном]», — розповіло джерело в Києві.

Порошенко відчайдушно хотів зустрітися з Трампом з-за того, що сталося під час президентської передвиборної кампанії в США.

В серпні 2016 року газета New York Times опублікувала документ, який, імовірно, свідчив про те, що глава передвиборного штабу Трампа Пол Манафорт отримував мільйони доларів від осіб, які представляли російські інтереси в Україні.

Це були виписки з «чорної бухгалтерії» проросійської Партії регіонів, найняла Манафорта, коли він був політичним консультантом в Україні.

Ці виписки, імовірно, надійшли із Національного антикорупційного бюро України, який розслідував діяльність Манафорта.

Після публікації цих документів Пол Манафорт був змушений піти з посади глави передвиборного штабу.

Кілька українських джерел сказали, що ця витік стався з згоди Порошенка, так як він був упевнений, що на виборах переможе Хілларі Клінтон.

Якщо це правда, то це була катастрофічна помилка: Україна підтримала на американських виборах кандидата, який програв. Незалежно від того, як сталася ця витік, вона завдала шкоди переможцю — Дональду Трампу.

Україна тоді воювала з підтримуваними Росією сепаратистами і не могла дозволити собі дістати ворога в особі американського президента.

Тому Порошенко, судячи з усього, відчував полегшення, коли він, широко посміхаючись, привітав в Овальному кабінеті Дональда Трампа.

Порошенко хвалився тим, що зустрівся з американським президентом раніше, ніж це зробив російський лідер.

«У нас буде фантастична програма. Дуже важливо, що зустріч моя як українського президента в Білому домі буде раніше, ніж зустріч Путіна, для того, щоб всі були озброєні інформацією, щоб нікому не залишити шансу на несправедливість», — заявив тоді у Вашингтоні український лідер.

«Ніколи не було такого потужного візиту», — додав він.

Порошенко провів тріумфальну прес-конференцію перед північним портиком Білого дому.

Через тиждень після повернення Порошенка в Київ українське Національне антикорупційне бюро оголосило, що припинила розслідування відносно Манафорта.

Чиновник у Києві пояснив мені тоді, що в «чорної бухгалтерії» Партії регіонів немає розписок Манафорта в отриманні грошей.

І в будь-якому випадку, додав він, Манафорт — громадянин США, а закон дозволяв бюро вести розслідування тільки стосовно українців.

Звинувачення, пред’явлені Манафорту в США

змова з метою відмивання грошей, неправдиві свідчення, приховування активів за кордоном — всі ці звинувачення ставляться до його роботи в Україні і пред’явлені спецпрокурором Мюллером (сам Манафорт їх відкидає);

шахрайство і ухилення від податків — пред’явлені Мюллером пізніше в штаті Вірджинія (ці звинувачення Манафорт також відкидає).

Українська влада не те щоб закрили справу Манафорта, але воно було передано з Національного антикорупційного бюро в прокуратуру, де його поклали під сукно.

Минулого тижня в Києві курує справу прокурор Сергій Горбатюк заявив мені: «Ми не отримували прямої вказівки закрити справу Манафорта, але по тому, як просувається розслідування, абсолютно очевидно, що наше начальство намагається йому перешкодити».

Коментар прес-служби Адміністрації президента України

«Явна брехня, наклеп і підробка. Так ми сприймаємо дезінформацію про те, що зустріч президента України і президента США була нібито організована за гроші. Саміт Україна — США в червні 2017 року був організований виключно за офіційними дипломатичними каналами, зокрема посольством України в США.

Ми вважаємо, що кричуща дезінформація, яка була поширена, є частиною фейкової кампанії, спрямованої на дискредитацію україно-американських відносин, а також атакою особисто на президентів України і США.

Враховуючи, що наш коментар про те, що ця інформація не відповідає дійсності, був проігнорований при підготовці цієї статті, ми вимагаємо її спростування. У разі, якщо цього не відбудеться, ми залишаємо за собою право звернутися з позовом до суду».

Жоден з наших джерел не стверджує, що в ході зустрічі в Овальному кабінеті Трамп Порошенко просив зупинити розслідування щодо Манафорта. Але якщо насправді був і інший канал зв’язку, використовував його Майкл Коен для того, щоб повідомляти владі, яких дій від них очікують?

Можливо, йому цього і не вимагалося.

Джерело в Києві стверджує, що Порошенко зробив Трампу «подарунок» — влаштував так, щоб в Україні не було знайдено ніяких доказів або показань свідків, які можна було б передати американським прокурорам, розслідує можливу змову передвиборного штабу Трампа з Росією.

За словами іншого джерела, Порошенко розумів, що не зробити цього — фактично означало б плюнути Трампу в обличчя.

Згідно докладу, підготовленому одним із співробітників західної розвідки, в оточенні Порошенка вважають, що уклали з Трампом свого роду «пакт про ненапад».

З посиланням на неназвані «високопоставлені і добре поінформовані джерела розвідки, викладається послідовність подій у доповіді наступним чином.

Як тільки Трамп переміг на виборах, стверджується в доповіді, українські власті припинили «активно розслідувати» звинувачення щодо Манафорта. Національне антикорупційне бюро перестало підтримувати зв’язок з американськими прокурорами — ці обов’язки були передані одному із старших співробітників Адміністрації президента України.

У доповіді стверджується, що після повернення з Вашингтона в серпні або вересні 2017 року Порошенко вирішив повністю припинити співпрацю з американським слідством щодо Манафорта. Однак відповідне розпорядження він віддав лише в листопаді 2017-го.

Американські власті дізналися про це розпорядженні, після того як були скасовані два візиту старшого помічника Порошенко в США, де в листопаді і грудні він повинен був зустрітися з Мюллером і директором ЦРУ.

За даними доповіді, «елемент взаєморозуміння» між Порошенком і Трампом полягав у тому, що Україна погодилася купувати американське вугілля, а також підписала контракт про постачання з США тепловозів на суму 1 млрд доларів.

При цьому, підкреслюється в доповіді, в Україні є власний виробник тепловозів і власні вугільні шахти. Так що обидві ці операції можна зрозуміти виключно як купівлю українським президентом підтримки з боку Вашингтона.

У березні адміністрація Трампа оголосила про що має величезне символічне значення-операції з постачання Україні 210 протитанкових ракет «Джавелин».

Навіть при президенті Обамі США не продавали Україні зброї.

Відомий у Києві політик — в минулому член кабінету міністрів, нині вийшов на пенсію, — сказав мені, що йому не подобається, як влада вчинила з справою Манафорта, але Україна змушена боротися за власне виживання.

«Звичайно, я за те, щоб в країні було верховенство закону, — сказав він. — Але в той же час я патріот своєї країни».

За його словами, він підтримує зв’язок зі своїми колишніми підлеглими йому відомо чимало подробиць про організованому Коеном неформальному каналі зв’язку з Трампом.

Він стверджує, що якщо українці переконаються в тому, що з питання справи Манафорта була фактично корупційна угода укладена, то це може покласти край підтримки на адресу США.

Служба безпеки України також підготувала по справі Манафорта власний секретний доповідь.

Було виявлено, що «чорна бухгалтерія» була не єдиною — їх було аж три, і насправді Манафорту заплатили на кілька мільйонів доларів більше, ніж та сума, що фігурує в обвинуваченні (сам Манафорт заперечує будь-які протиправні дії зі свого боку).

Цією інформацією зі мною поділився високопоставлений співробітник поліції, який ознайомився з доповіддю СБУ. За його словами, цей документ не був переданий американській владі.