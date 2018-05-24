МОСКВА, 24 травня — . Палата представників США не підтримала поправку до військового бюджету на 2019 рік, яка обмежувала б фінансування проекту по створенню нових ядерних боєголовок малої потужності, повідомляє портал Defense News.

© РИА Новини / Наталія СеливерстоваРоссия має три претензії до США за договором РСМД, розповів экспертОтмечается, що відхилена поправка повинна була вдвічі скоротити фінансування програми з розробки ядерної боєголовки малої потужності W76-2, призначена для балістичних ракет морського базування Trident II.

Ця поправку підтримали лише 188 з 435 членів Палати представників, а 226 голосували проти. Представники Республіканської партії при цьому відкрито заявляли, що ця програма повинна стати одним із засобів стримування Росії.

Раніше колишні працівники органів безпеки і комітетів Пентагону направили в Конгрес США лист, в якому закликали відмовитися від фінансування програми по створенню нових ядерних боєголовок. У листі колишніх військовослужбовців говорилося, що розвиток програми тактичної ядерної зброї “відкриє ворота до ядерної катастрофи”.