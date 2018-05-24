ЛУГАНСЬК, 24 травня — . Українські силовики за минулу добу шість разів обстріляли територію самопроголошеної Луганської народної республіки (ЛНР), заявили в прес-службі Народної міліції ЛНР.

© РИА Новини / СтрингерВ ЛНР заявили, що СБУ запрошує ополченців “на роботу в ПВК”В Донбасі 30 березня набрало чинності нове, “великоднє” перемир’я. Напередодні в оборонному відомстві ЛНР заявили про восьми обстріл в Донбасі за добу.

“За добу українські силовики шість разів порушили режим припинення вогню, застосувавши міномети калібру 120 і 82 міліметри, гранатомети, БМП і стрілецьку зброю”, — йдеться в повідомленні прес-служби.

За інформацією відомства, обстрілу піддалися позиції ополченців в районі населених пунктів Калиново, Веселогоровка, Жолобок і Фрунзе. Всього по території республіки було випущено 120 снарядів.

“За попередніми даними, постраждалих серед цивільного населення і військовослужбовців немає”, — додали в прес-службі.

Мінські угоди