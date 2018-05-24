ПЕКІН, 24 травня — . Частини європейських компаній, ймовірно, доведеться піти з Ірану через американських санкцій, заявила в четвер канцлер Німеччини Ангела Меркель.

© AFP 2018 / Atta КепагеУдар по Ірану. Нова угода або велика війна”Санкції, ймовірно, можуть призвести до того, що частина європейських компаній волею-неволею буде змушена вийти з Ірану”, — заявила Меркель на спільній прес-конференції за підсумками переговорів з прем’єром Держради КНР Лі Кэцяном.

Щодо того, чи можуть китайські компанії заповнити нішу, яку залишать європейські компанії, Меркель заявила, що це рішення залишається за китайською стороною.

Президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Трамп також заявив про відновлення всіх санкцій, в тому числі і вторинних (відносно інших країн, які ведуть бізнес з Іраном), дію яких було зупинено в результаті досягнутої угоди.