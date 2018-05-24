МОСКВА, 23 травня — . Глава компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск повідомив про намір створити сервіс, за допомогою якого користувачі зможуть оцінити достовірність будь-якого матеріалу в ЗМІ і формувати рейтинг журналістів. Наталія СеливерстоваСМИ: болгари постраждали із-за боротьби Twitter c “російських ботами”

“Збираюся створити сайт, на якому громадськість зможе оцінювати істинність будь-якої статті і відстежувати рейтинг довіри кожного журналіста, редактора та публікації. Думаю про те, щоб назвати його Pravda…” — написав підприємець у себе в Twitter.

Він також запустив голосування з питанням про необхідність такого ресурсу. На момент публікації матеріалу 88 відсотків з понад 68 тисяч проголосували порахували подібну ідею корисною.

Він додав, що сервіс повинен не тільки володіти захистом від ботів, але і викривати кожного, хто їх використовує для дезінформації.