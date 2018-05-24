У ПАРЄ вимагають звільнити політичного в’язня – Олега Сенцова.

Доповідач Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з гуманітарних наслідків війни в Україні Егідіюс Варейкіс закликав негайно звільнити засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

“Пан Сенцов був затриманий в Криму в 2014 році, засуджений військовим судом у Ростові-на-Дону після спірного і широко розкритикованого судового процесу до 20 років ув’язнення у виправній колонії суворого режиму”, – зазначив доповідач.

Варейкіс також уточнив, що хвилюється за здоров’я Сенцова, оголосив голодування.

“Я закликаю негайно звільнити його з гуманітарних міркувань”, – йдеться в заяві Варейкиса.

Він також нагадав про резолюцію ПАРЄ, схваленої на початку цього року на основі його доповіді. У документі міститься заклик до звільнення всіх українських ув’язнених, що утримуються і ув’язнених в Росії і аннексированом Криму, а також до спостереження за їх станом здоров’я і умовами утримання незалежними міжнародними спостерігачами.

Крім того, доповідач зазначив, що Сенцов є одним з 64 українських ув’язнених, які були притягнуті до відповідальності на “політично вмотивованою”.