ВАШИНГТОН, 24 травня — . США почнуть вивчення можливості введення мит на імпорт автомобілів, вантажівок і запчастин до них, заявив Дональд Трамп.

© AP Photo / Natacha РіѕагепкоВы вбиваєте долар: газета Ротшильдів благає Трампа перестати”Сьогодні я зустрівся з міністром торгівлі Уилбуром Россом… і дав йому доручення розглянути можливість розслідування того, наскільки імпорт автомобілів, включаючи вантажівки і запчастини, впливає на національну безпеку Америки”, — йдеться в письмовій заяві президента.

Трамп підкреслив, що автомобільна індустрія є “ключовою” в цьому відношенні.

У свою чергу, Міністерство торгівлі підтвердило, що проводить розслідування за статтею 232. Це стаття закону про розширення торгівлі від 1962 року, якою конгрес дає виконавчої влади право “проводити розслідування того, як той чи інший імпорт впливає на національну безпеку”.

© AP Photo / Matthias SchraderЭксперт про “торговельної війни” США і Європи: час покаже, хто кого переигралВ ході процедури відомство “вивчить, привело скорочення виробництва місцевих автомобілів і запчастин до зниження інновацій і досліджень, що стосуються нових технологій”.

Раніше Wall Street Journal повідомила, що Трамп вивчає можливість мита в 25% на імпортні автомобілі.