Російській співачці Юлії Самойлової, яка провально виступила на «Євробаченні-2018», хочуть дати ще один шанс і в 2019 році відправити на «Євробачення» і Ізраїль. Відповідна петиція з’явилася сайті change.org, пишуть «Дні.ру».

Її автор, Віктор Биков, просить про це «Перший канал» і особисто президента Росії Володимира Путіна.

Таку ідею підтримав і член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства при Держдумі Вадим Манукян. На його думку, після конкурсу в Лісабоні «залишилася якась недомовленість», адже Самойлова «дуже хвилювалася» і «не змогла показати все, на що здатна».

«Кожна людина може оступитися, але це не означає, що його за це потрібно відверто гнобити. Юля хоче отримати ще один шанс, вже раніше заявляла про це, а, як відомо, «Бог трійцю любить». Тому я анітрохи не здивований появі такої петиції і теж її підтримую», — заявив він.

Манукян вважає, що в наступний раз Самойлова «буде по-спортивному злішими».

«Я дуже хочу, щоб саме Юлія у фіналі, отримавши за перемогу «Кришталевий мікрофон», голосно оголосила, що наступне «Євробачення» пройде в Севастополі. І це символічно, адже саме там вона проводила свій концерт у день фіналу Євробачення в Києві», — заявив він.

Нагадаємо, за підсумками голосування у другому півфіналі Юлія Самойлова не потрапила у фінал конкурсу, який виграла співачка Netta з Ізраїлю.