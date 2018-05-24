МОСКВА, 24 травня — . Літак австралійської авіакомпанії Qantas повернувся в аеропорт вильоту в новозеландському місті Окленд у зв’язку з задимленням салону, повідомляє телеканал Newshub (TV3) з посиланням на представника авіакомпанії. Посадка в Джидді пасажирського лайнера без шасі потрапила на відео

Boeing 737 повернув назад за кілька хвилин після зльоту, коли перебував на висоті близько 900 метрів, і благополучно повернувся в аеропорт. До літака після посадки прибули екстрені служби, включаючи 14 пожежних машин, ситуація взята під контроль.

Представник Qantas повідомив Newshub, що інженери оглянули літак і встановили, що дим йшов з несправної печі на кухні в передній частині літака.