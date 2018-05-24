БАНГКОК, 24 травня – . Новий прем’єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад за перші два тижні у влади оголосив про майбутнє скасування низки державних відомств і зниженні на 10% заробітної плати членів кабінету міністрів, повідомляє інтернет-версія газети The Star, публікує в четвер повний список ліквідованих структур.

© AP Photo / Aaron FavilaБывший прем’єр-міністр Малайзії дав свідчення антикорупційної комиссииЛиквидированы будуть Департамент спеціальних проблем, Малайзійська організація зовнішньої розвідки, Національне інноваційне агентство, Малайзійський глобальний центр інновацій і творчості, Комісія з наземного транспорту, Бюро управління контролю виконавчої діяльності, Національна рада професорів і викладачів і Комітет представників населення, йдеться в повідомленні.

З перерахованих організацій тільки одна повністю збереже свою організаційну структуру: Комісія з наземного транспорту увійде до складу міністерства транспорту як нового департаменту, однак її голові запропоновано піти у відставку протягом тижня, повідомляє видання.

Крім того, Мохамад оголосив про зниження заробітної плати кабінету міністрів на 10%, перегляд постанови попереднього уряду про підвищення з 1 липня 2018 року зарплати державним службовцям і про майбутню інспекції всіх великих інфраструктурних проектів попереднього уряду — виконання деяких з них може бути перервано, повідомляє газета.