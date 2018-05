АСТАНА, 24 травня — . Країни-члени Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) повинні боротися з діяльністю “Ісламської держави”* (ІГ*, заборонено в РФ) в інтернеті, заявив секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев на зустрічі секретарів радбезів ОДКБ. © РИА Новини / Михайло ВоскресенскийЭксперт: позиція Європи по бойовиках ІГ* дивує

“В якості пріоритетного напрямку нам потрібно зосередити зусилля на протидію використанню мережі інтернет в інтересах міжнародних терористичних організацій, в першу чергу ИГИЛ*, та залученню громадян з держав-членів ОДКБ до участі у збройних конфліктах на боці подібних організацій”, — сказав Патрушев.

За його словами, у цьому зв’язку актуальним є проведення операції ОДКБ постійної дії щодо протидії злочинності у сфері інформаційних технологій “ПРОКСІ”, яка довела свою ефективність.

CC BY 2.0 / The U. S. Army / Returning to base Пентагон назвав пропагандою заяви Росії про загрозу ІГ* в Середній Азії”Удосконалюється використання міжнародними терористичними організаціями сучасних інформаційних технологій для пропаганди ідей тероризму, екстремізму та залучення нових прихильників у свої ряди”, — сказав секретар Радбезу РФ.

Договір про колективну безпеку був підписаний 15 травня 1992 року в Ташкенті. У травні 2002 року Рада колективної безпеки прийняв рішення про перетворення механізмів і структур співробітництва країн-учасників договору в міжнародну регіональну організацію — ОДКБ. У вересні 2003 року статут ОДКБ набув чинності. В ОДКБ в даний час входять Вірменія, Білорусія, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан.

*Терористична організація, заборонена в Росії