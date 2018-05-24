МОСКВА, 24 травня — . Колони МНС Росії доставили в Донецьку і Луганську області гуманітарну допомогу, повідомили у прес-службі МНС РФ.

© AFP 2018 / Genya SavilovВ ДНР назвали заяву Держдепу по Донбасу спробою обілити” ЗСУ”Вони прибули до місця розвантаження, по закінченні якої відразу ж покинуть Донбас”, — сказав співрозмовник агентства.

Автомобілі доставили в Донецьку і Луганську області понад 400 тонн гуманітарних вантажів, в їх числі дитячі продуктові набори та обладнання для проведення аварійно-рятувальних робіт. Всі вони пройшли на пунктах пропуску митний огляд, перевірку підлягав весь вантаж.

“Доставка гуманітарної допомоги пройшла штатно”, — повідомили в міністерстві.

МНС Росії надає гуманітарну допомогу Донбасу з серпня 2014 року. Мешканцям Донецької та Луганської областей доставляють все найнеобхідніше — продукти харчування, медикаменти, предмети першої необхідності. Ця колона стала 77-й з серпня 2014 року.

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