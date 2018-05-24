ДОНЕЦЬК, 24 травня — . Оперативне командування самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) заявляє про знищення диверсійної групи українських силовиків вночі в середу на околиці Донецька.

© РИА Новини / Михайло Палинчак”Правда за нами”: Порошенко пообіцяв українцям перемогу у війні в Донбасі”Вчора в районі 22 годин (збігається з мск) диверсанти у складі групи з 5 осіб зробили спробу проникнути на територію республіки для вчинення провокацій проти мирного населення… Група противника була вчасно помічена… Командир взводу одного з підрозділів ДНР прийняв рішення на перегрупування, а потім знищення ворога стрілецькою зброєю”, — заявив журналістам представник оперативного командування ДНР.

У відомстві пояснили, що всі 5 силовиків були знищені. Тіло одного з них вдалося евакуювати ополченцем. Інцидент стався в районі населеного пункту Мар’їнка на околиці Донецька.

При собі у загиблого силовика були виявлені шеврони одного з підрозділів ДНР, засоби зв’язку з можливістю ведення фото – і відеозйомки, цивільний одяг.

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