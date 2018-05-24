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Є жертви: в Італії потяг протаранив причіп вантажівки

24.05.2018

Есть жертвы: в Италии поезд протаранил прицеп грузовикаЗагинули дві людини, ще 18 – поранені.

Серйозна аварія на залізничній лінії Турин-Іврея в Калузо в Італії сталася вчора ввечері, коли поїзд врізався в причіп вантажівки, є жертви. Про це повідомляє Rai News.

Зіткнення спровокувало сходження з рейок локомотива і двох вагонів. Був збитий один ліхтарний стовп.

Одним з двох загиблих є машиніст поїзда, який помер миттєво. Інший – один з техніків фури.

У поїзді було від 40 до 50 пасажирів, повідомили в місцевій поліції. Поранених винесли з вагонів. Людей із самими серйозними пораненнями доставили в лікарню в Турині вертольотом.

За даними ANSA, поранено 18 людей.

Серед причин аварії розглядаються технічні проблеми на залізничному переїзді або помилка водія вантажівки.

Есть жертвы: в Италии поезд протаранил прицеп грузовика

Есть жертвы: в Италии поезд протаранил прицеп грузовика

Есть жертвы: в Италии поезд протаранил прицеп грузовика

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