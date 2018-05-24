Народний депутат Сергій Каплін («Блок Петра Порошенко») подав заяву в Національне антикорупційне бюро та Генеральну прокуратуру на голови політичної ради партії «Народний фронт» Арсенія Яценюка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Як повідомив Він на своїй сторінці в Facebook, заяву було написано через втручання Яценюка в його роботу.

Разом з Арсенієм Сергій звинувачує та Арсена Авакова. Каплін зізнався, що вирішив зареєструвати заяву 22 травня, саме в День народження екс-прем’єра.

«До 44-річчя Арсенія Яценюка подав заяви в ГПУ і НАБУ про втручання у діяльність державного діяча. Яценюк, Аваков і Бурбак з використанням службового становища займалися моєї дискредитації, перешкоджали виконанню моїх обов’язків. Це злочин, передбачений статтею 344 Кримінального Кодексу України. Передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 5 років», – написав Він.

Він додав, що окрім цього «подарунка», Яценюка може порадувати ще одна новина. Микола Гордієнко, який довгий час розслідував корупційні схеми екс-прем’єра, але був звільнений, знову став головою Держфінінспекції .

«Людина, який викрив 7-мимиллиардную корупцію Яценюка — поновився на посаді голови Держфінінспекції. Він готовий продовжити своє фінансове розслідування», – зазначив Він.













Раніше повідомлялося, що Каплін виявився злісним неплатником аліментів.