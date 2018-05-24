Весь вечір Україна обговорює статтю ВВС про те, що люди Порошенко нібито заплатили 400 000 доларів адвокату Трампа за коротку зустріч з американським президентом. В АП заперечують сам факт і вимагають спростування.

“Країна” підготувала повний переклад матеріалу. Текст ВВС в російському перекладі — нижче.

Україна сплатила адвокату Трампа за організацію переговорів з Білим домом.

Особистий адвокат Дональда Трампа, Майкл Коен, отримав секретний платіж у розмірі не менше 400 000 доларів (300 000 фунтів стерлінгів) для організації переговорів між президентом України і президентом Трампом, стверджують джерела ВВС в Києві, близькі до тих, хто залучений в цей процес.

За словами джерел, оплата була організована посередниками, які діють від імені лідера України Петра Порошенка, хоча Коен не був зареєстрований як представника України, як того вимагає чинного законодавства.

Коен заперечує ці звинувачення.

Зустріч у Білому домі відбулася у червні минулого року. Незабаром після того, як президент України повернувся додому, Національне антикорупційне бюро його країни припинила розслідування відносно колишнього менеджера кампанії Трампа Пола Манафорта.

Високопоставлений співробітник Адміністрації президента Порошенко розповів, що сталося до візиту в Білий дім.

За його словами, містера Коена привезли в Україну, оскільки зареєстровані лобісти і посольство України у Вашингтоні не змогло б забезпечити Порошенко більшого, ніж коротку зустріч з Трампом для спільного фото. Порошенко потрібно було щось, що можна було б назвати «переговорами».

Версія подій цього високопосадовця виглядає наступним чином: Порошенко вирішив створити неофіційний канал для комунікації з Трампом. Це завдання було доручено колишньому раднику, який звернувся до лояльного українському народному депутату за допомогою. Він використав особисті контакти в єврейській благодійної організації в штаті Нью-Йорк. Це зрештою допомогло налагодити контакт з Коеном — адвокатом Трампа та його довіреною особою. Коену заплатили 400 тисяч доларів.

Немає підстав припускати, що Трамп знав про цю виплату.

Інше джерело в Києві повідомив такі ж деталі, але, за його даними, в цілому сума виплати склала 600 тис. доларів.

Підтвердив факт цієї виплати також адвокат в США Майкл Авенатти, який розкрив подробиці фінансового стану містера Коена. Авенатти представляє інтереси порноактриси Стормі Деніелс у справі проти президента Трампа.

Авенатти повідомив, що звіти про підозрілі дії, подані банком Коена в казначейство США, показали, що він отримав гроші від “українських інтересів”.

Як і Коен, двоє українців, яких вказали як організаторів комунікації в інтересах Порошенко, також заперечують цю історію.

Старший співробітник служби розвідки в Києві сказав, що Коену допоміг Фелікс Сатер, засуджений колишній гангстер, який колись був діловим партнером Трампа. Адвокат Сатера також заперечує ці звинувачення. Офіс президента України відмовився від коментарів.

Як широко повідомлялося в червні минулого року, Порошенко все ще гадав, скільки часу триватиме його зустріч з Трампом, навіть коли він полетів у Вашингтон.

У розкладі Білого дому йшлося тільки про те, що Порошенко «загляне» в Овальний кабінет в той час, коли Трамп буде проводити робочу нараду з працівниками.

Це було погоджено з офіційними каналами. Плата пана Коена полягала в тому, що він надасть Порошенко більше, ніж просто бентежать кілька хвилин розмови і коротке рукостискання, сказав ВВС високопоставлений чиновник.

Але переговори тривали до раннього ранку в день візиту.

Українська сторона, за словами чиновника, розсердилася, бо містер Коен взяв у них “сотні тисяч доларів за те, що, як виявилося, він не міг надати.

Аж до останнього моменту український лідер не знав, не уникне приниження.

«Внутрішній коло Порошенко був вражений тим, наскільки брудним було все це угода [з Коеном]».

Порошенко відчайдушно намагався зустрітися з Трампом з-за того, що сталося під час президентської виборчої кампанії в США.

В серпні 2016 року газета The New York Times опублікувала документ, який, як здавалося, показав, що керівник передвиборчої кампанією Трампа Пол Манафорт отримує мільйони доларів від проросійських інтересів в Україні.

Це була сторінка з так званої “чорної бухгалтерії” Партії регіонів, проросійської партії, яка користувалася послугами Манафорта, коли він займався політичними консультаціями в Україні. Ця сторінка, схоже, “витекла” з Національного антикорупційного бюро України, яке вело слідство по Манафорту. Містеру Манафорту довелося піти у відставку.

Кілька джерел в Україні сказали, що Порошенко санкціонував витік, вважаючи, що Хілларі Клінтон напевно виграє президентські вибори.

Якщо це так, це була катастрофічна помилка — Україна підтримала кандидата, який програв на виборах в США. Незалежно від того, як стався витік, це пошкодило Трампу, переможцю виборів.

Україна полягала (і перебуває) у війні з Росією і підтримуваними Росією сепаратистами, і не могла дозволити собі стати ворогом нового президента США.

Тому Порошенко з’явився, весь випромінюючи полегшення, і віддав данину поваги містерові Трампу в Овальному кабінеті.

Він хвалився, що бачив нового американського президента раніше, ніж російський лідер Володимир Путін. Він назвав це “значним візитом”. Він провів урочисту прес-конференцію перед північним портиком Білого дому.

Через тиждень після того, як Порошенко повернувся додому в Київ, Національне антикорупційне бюро України оголосив, що більше не розслідує справу проти Манафорта.

У той же час чиновник пояснив, що Манафорт не підписувався в «чорної бухгалтерії, що підтверджує отримання грошей. І взагалі, продовжував він, Манафорт був американцем, а закон дозволяє НАБУ розслідувати справи тільки проти українців.

Але Україна не припинила розслідування Манафорта повністю. Справу передали з НАБУ в Генеральну прокуратуру. Там воно і мліло.

Минулого тижня в Києві прокурор, відповідальний за справу, Сергій Горбатюк, сказав нам: «Ніколи не було прямого розпорядження зупинити розслідування за Манафорту, але виходячи з того, як наше розслідування просувалося, ясно, що наші начальники намагаються створити перешкоди».

Жоден з наших джерел не стверджує, що Трамп використовував зустріч в Овальному кабінеті, щоб попросити Порошенко вбити розслідування проти Манафорта. Але якщо був неформальний канал комунікації, використовував його Майкл Коен, щоб розповісти українцям, що від них очікувалося?

Можливо, йому це і не знадобилося.

Один з джерел в Києві сказав, що Порошенко надав Трампу «подарунок» — переконавшись, що Україна не знайде більше доказів зв’язку кампанії Трампа з Росією.

За словами іншого джерела, Порошенко знав, що інакше буде “схоже на плювок в обличчя Трампа”.

У доповіді одного з представників розвідувального співтовариства західних країн йдеться, що команда Порошенко вважає, що вони встановили «пакт про ненапад» з Трампом.

Спираючись на високопоставлені джерела інформації в Києві, у звіті викладається послідовність подій:

Як тільки Трамп був обраний, говориться в доповіді, Україна припинила «запобіжне» розслідування проти Манафорта.

Зв’язок з урядом США була передана від Національного антикорупційного бюро до старшого помічника в Адміністрації президента.

У доповіді говориться, що Порошенко повернувся з Вашингтона, а в серпні або вересні 2017 року вирішив повністю припинити співпрацю з американськими агентствами, расследующими справа Манафорта. Але він не віддавав наказ імплементувати це рішення до листопада 2017 року.

Наказ став відомий уряду США після скасування запланованих візитів старшого помічника Порошенка до Мюллеру (Спеціальний прокурор Роберт Мюллер — Прим.Ред.) і директору ЦРУ.

У доповіді говориться, що «елемент розуміння» між Порошенком і Трампом полягав у тому, що Україна погодилася імпортувати вугілля США і підписала контракт на 1 млрд доларів на американські дизельні поїзди.

Ці операції можна розуміти тільки як купівлю президентом Порошенко американської підтримки, повідомляють у звітах.

У березні адміністрація Трампа оголосила про символічно важливою продажу 210 протитанкових ракет Javelin в Україну.

Навіть при президенті Обамі США не продавали зброю Україні. Відомий у Києві чоловік, який вже залишив свою колишню роботу в уряді, сказав нам, що йому не подобається, що сталося з розслідуванням Манафорта, однак Україна боролася за виживання.

«Я хочу верховенства закону, — сказав він, — але я патріот».

Він заявив, що підтримував зв’язок зі своїми колишніми підлеглими і чув багато подробиць про “неформальному каналі Коена”.

Він сказав, що якщо українці повірять, що у справі Манафорта була здійснена корупційна угода, “це може зруйнувати підтримку Америки”.

Внутрішня розвідувальна служба України, СБУ, зробила свій секретний доповідь по Манафорту. Вона виявила, що була не одна “чорна амбарна книга”, а три, і що пан Манафорт отримав на мільйони доларів більше від України, ніж було оприлюднено публічно (Манафорт заперечує будь-які порушення зі свого боку).

Цю інформацію нам надав дуже високопоставлений український поліцейський, який бачив звіт. За його словами, цей звіт не був переданий американцям.

Повний переклад статті ВВС про те, як люди Порошенко заплатили $400 000 за зустріч з Трампом оновлено: Травень 24, 2018 автором: Redactor