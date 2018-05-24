У центрі столиці біля Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Михайла Старицького, Панаса Саксаганського) почалося будівництво 16-поверхового будинку.

Як повідомляє LB.ua мова йде про ділянку у дворі будинків №49 по вулиці Льва Толстого та №96а по вулиці Жилянській.

«Місце будівництва огородили парканом, на територію було завезено техніку, якою вже встигли пошкодити кабель «Київенерго», залишивши місцевих жителів без світла», – зазначають журналісти.

За їх даними, даними ділянку землі перебуває в оренді у ТОВ «Науково-виробниче підприємство Рестин». Компанію в ЗМІ пов’язують з директором Департаменту земельних ресурсів КМДА Олексієм Поліщуком.

Раніше Поліщука запідозрили допомоги при розподілі землі київського «Атек».