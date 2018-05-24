ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК: Олександр Шевченко: буковельский «пильщик» землі і бюджету. ЧАСТИНА 1

Коломойський бачив комерційний сенс «Буковелю» не тільки в доходах від сфери туризму і розваг, його цікавила сама земля під курортом яку він не тільки здавав в оренду, але і перетворював у заставу. А заставна вартість ділянок лісу, на яких зводилися готелі і ресторани, зростала в сотню разів, порівнюючись з вартістю землі в центрі Києва. Чим більше «Буковель» розкручували в якості самого сучасного крутого курорту України (і перешкоджали створенню в регіоні інших гірськолижних курортів), тим більше грошового народу їхало туди проводити відпустку і свята, тим вище піднімалася вартість землі. На користь «Привату» і керівництва курорту було нахапати цій землі як можна більше! Що і призвело до відомого «буковельскому скандалу», що трапився у 2010 році.

Його передісторія почалася ще в 2002-му, коли в мери Яремчі «просунули» Миколи Палійчука – ділового партнера і кума Ігоря Палиці. Так як на території Яремчанської райради знаходиться село Поляниця, на землях якого і виріс «Буковель», то SKELET-info стає зрозумілим, завдяки кому курорту постійно виділяли все нові і нові ділянки, прокладали туди комунікації і дороги за казенний рахунок. А восени 2007-го Палійчук, до того часу зробив партійну кар’єру в «Нашій Україні», був призначений головою Івано-Франківської ОДА. Через кілька місяців межі села Поляниці були значно розширені за рахунок сусідніх районів, після чого «Буковелю» продали ще 200 гектарів лісистих схилів. Продано за ціною, пустирів, за символічну суму – за фактом чого 2010 Генпрокуратура та УБОЗ розпочали комплексну перевірку діяльності курорту і місцевої влади. Були проведені обшуки, на деякі ділянки наклали арешти, так що в опозиційній пресі тоді писали, що «донецькі» намагаються відібрати «Буковель» у Коломойського. На захист своїх інтересів «Приват» мобілізував всіх: опозицію, патріотичну громадськість, екс-президента Ющенка, іноземних послів, влаштувавши в ЗМІ марафон «на захист національного курорту». У підсумку стрілочником виявився начальник Управління земельних ресурсів області Юрій Добровольський, який був заарештований. Потім Генпрокуратура відступила від «Буковеля», залишивши в спокої і керівництво «Скорзонери», і екс-губернатора Палійчука, хоча ще значно попсувала «Привату» нерви, заарештовуючи активи Дрогобицького та Надвірнянського НПЗ.

Але ці «наїзди» Генпрокуратури нітрохи не завадили «Скорзонере», керованої Олександром Шевченком, у тому ж 2010 році завершити аферу з поглинанням Івано-Франківського аеропорту. Був проведений конкурс на право створення концесії щодо управління аеропортом, який являв собою цинічний фарс: у ньому брали участь лише дві фірми, «Скорзонера» і «Нафтохімік Прикарпаття», обидві належали до «Привату». «Нафтохімік» вже орендував аеропорт з 2005 року, але в 2010-му його вирішили переоформити у довгострокову концесію на «Скорзонеру», для чого і провели це фіктивний конкурс – на який у Києві повністю закрили очі.

Жити по-новому: мільярдні тендери для «патріотів»

Справи у директора «Скорзонери» і його великого «приватівського» боса відмінно йшли і при режимі Януковича – судячи з того, що в 2012 році Коломойський вирішив купити собі ще і гірськолижний курорт Земмеринг (Австрія). У проекті В якості бізнес-партнера Коломойського брав участь Ігор Палиця, а також називалися імена братів Шевченка. Однак затія закінчилася скандалом: скупивши кілька готелів, Коломойський зіткнувся з небажанням інших власників нерухомості продавати свої ресторани і дільниці, а потім австрійські власті почали ретельну перевірку грошей «Привату» на предмет їх корупційного походження. Між тим у самого «Буковеля» починалися проблеми з-за того, що його земля використовувалася як активи «Приватбанком» — повільно, але впевнено йшов до свого банкрутства, не відбувся тільки тому, що на його порятунок кинули колосальні державні ресурси. В результаті В кінці 2016 року, коли «Приватбанк» вирішили націоналізувати (закриваючи його 132-мільярдний борг), то «Буковель» взяли на баланс держави – ось тільки до того часу значна частина його території була віддана в іпотеку Нацбанку України. По суті, так Коломойський і Шевченко ще раз добряче нагріли державу. А потім Олександр Шевченко знайшов нову золоту жилу!

Навесні 2014-го він переміг на довиборах у Верховну Раду на 83-му виборчому окрузі (Івано-Франківська область). Не проявивши себе нічим крім знаменитої бійки з Олегом Ляшко, Олександр Шевченко через кілька місяців знову пішов на парламентські вибори у складі т. н. команди Коломойського – кандидатів, распиханных господарем «Привату» по різним партіям, щоб скрізь мати своїх людей. Він знову балотувався на 83-му окрузі (перемігши з 40%), але під прапорами «Солідарності», і вступив у президентську фракцію після отримання мандата нардепа. Але коли в 2015-му році відносини між Коломойським і Порошенко загострилися, Олександр Шевченко покинув фракцію разом з депутатами Купрієм, Батенко, Денисенко, Дидычем та іншими людьми Коломойського. А ось вже його брат Віктор Шевченко обрався до Ради в вересні 2016-го по 85-го одномандатному округу під прапорами партії «Укроп». Точніше, західноукраїнської половини партії, яку контролюють на Волині Ігор Палиця, а в Івано-Франківській області брати Шевченко і Микола Палійчук – всі довірені «клерки» Коломойського. Друга половина «Кропу», як відомо, базується в Дніпропетровську, під керівництвом Геннадія Корбана, чиї стосунки з Коломойським останнім часом сильно зіпсувалися.

Останні пару років Коломойський завзято копав під Порошенко, використовуючи підконтрольних опозиціонерів: від помірних парламентаріїв до вуличних радикалів, особливо натискаючи на тему патріотизму. Тому в ряди «принципових патріотів» записався і Олександр Шевченко, який час від часу погрожував «режиму» з Фейсбуку кривавими карами.

Але цей «принциповий патріотизм» і радикально опозиційна поза нітрохи не заважає Олександру Шевченко набивати мішки бюджетними мільярдами. До речі, головою бюджетного комітету Івано-Франківської облради став його друг і партнер Микола Палійчук, який і допомагає йому освоювати величезні суми через тендери на ремонт доріг. За даними SKELET-info, є у Шевченка якісь друзі і в керівництві сусідньої Львівської області, де він теж зайнявся дорожнім бізнесом. І ось адже дійсно яке дивна річ: майже всі основні тендери в Галичині ось вже три роки стабільно виграють фірми, пов’язані з Шевченком, його ріднею і «Скорзонерой». В основному це ТОВ «ПБС» (ЄДРПОУ 32872788), яка лише за період з квітня 2017 по квітень 2018 р. р. виграла 150 тендерів на суму 4,78 мільярдів гривень, а до цього (з весни 2015 по квітень 2017) більш ніж на 5 мільярдів гривень! Нижче представлена лише мала дещиця інформації про цих тендерах і розрахунках, знайдена журналістами.

Формальною власницею ТОВ «ПБС» числиться Іванна Непик – колишня працівниця «Буковеля» і бізнес-партнера Віктора Шевченка по «Ресурсної компанії». Реально коріння схеми йдуть глибше, через Віталія Ковальчука (ще один партнер братів Шевченка) до ряду фірм, а від них до все тієї ж «Скорзонере», з-за якого визирає ухмыляющаяся фізіономія Бені. Дійсно, було б наївним припускати, що всі ці тендерні мільярди розтікаються по кишенях тільки братів Шевченка та місцевих корумпованих чиновників. Так само ЗМІ повідомляли, що в «дорожньому розпилі» Олександра Шевченко бере участь і старий вінницький лис Анатолій Матвієнко , який не соромиться брати участь в одних схемах з людьми Коломойського.

Проблема не тільки в тому, що всі ці тендери типу «виграла» одна фірма, нерідко одержуючи поспіль в обхід інших учасників тендерів, які пропонували виконання робіт за нижчими цінами (а це порушення закону). Ще в 2015 році у відношенні ТОВ «ПБС» було відкрито справу № 344/15905/15-до, в ході якого слідчі встановили чимало кричущих фактів. Так, під час ремонту шосе автодороги Н-09 (Мукачеве-Львів-Івано-Франківськ) «ПБС» закуповувала будівельні матеріали по ланцюжку пов’язаних з нею фірм: «Автомагістраль-Південь», «Віта Констракшн», «Дріада Ріал Естейт» і все та ж «Скорзонера» — які перепродували один одному закуплені у виробника матеріали, в результаті завищивши їх вартість на 22,12 мільйона гривень. І що ж? Справа благополучно закрили, а «ПБС» продовжило «взувати» держава.

Проте журналісти продовжували пильно спостерігати за успіхами «ПБС», зробивши нові шокуючі відкриття. Наприклад, про прямих махінаціях з умовами тендерів. «Раніше було нахабніше, Шевченко особисто вривався в тендерні комітети і стежив за процесом», — розповідали вони. Потім Шевченко знайшов спосіб зробити корупцію тонкої і «цивілізованої»: через своїх людей у місцевих органах влади і управління «Дорстроя» (для цього він навіть замінив там старого начальника Миколи Процива на свого людини) Шевченко вписав в умови тендеру використання технології холодного ресайклінгу. Сенс був у наступному: дана технологія досить дорога, вимагає спеціальної техніки, і такою технікою заздалегідь обзавелася тільки субпідрядники «ПБС» — а тому всі інші фірми залишилися за бортом. Але у вітчизняних умовах така технологія практично себе не виправдовує (дорожнє покриття виглядає красивіше, але не служить довше), подекуди її взагалі нереально застосувати (на зяючих вибоїнах), зате капремонт кілометра дороги обходиться бюджету в 10-11 мільйонів гривень проти 5-6 мільйонів при використанні традиційної гарячої технології. За підрахунками журналістів, за допомогою цієї схеми «ПБС» вже додатково витягла з бюджету більше мільярда гривень!

Сергій Варіс, для

Шевченко Олександр: буковельский «пильщик» землі і бюджету. ЧАСТИНА 2 оновлено: Травень 23, 2018 автором: creator