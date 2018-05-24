Адвокат подала в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заяву про вчинені кримінальні правопорушення заступником глави Адміністрації президента України Олексієм Філатовим. Про це повідомила голова громадської організації «Європейський правозахисний союз» Марина Парінова на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, мотивом для подачі заяви стало недавнє журналістське розслідування, згідно з яким Філатов може бути причетний до серйозних корупційних діянь. «Так, сховав дані в декларації, сприяв заробляння на контрактах афілійованими особами. Про результати повідомимо», — написала Парінова.

Вона зазначила, що наведені журналістами факти дають підстави стверджувати, що в діях Філатова можуть усматриваться ознаки злочину, передбаченого ст. 366 Кримінального кодексу України. «А саме: надання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», — йдеться в заяві глави «Європейського правозахисного союзу».

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