ДОНЕЦЬК, 24 травня — . Українські силовики 16 разів порушили режим припинення вогню в Донбасі за минулу добу, заявив у четвер журналістам представник самопроголошеної Донецької народної республіки в Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню. © AP Photo / Tony ChuzavkovВ ДНР заявили про ліквідацію групи українських диверсантів

Напередодні в представництві ДНР в СЦКК повідомили про 11 порушення перемир’я.

“За минулу добу загальна кількість порушень з боку ВСУ склало 16 разів”, — сказав представник відомства.

За його словами, силовики випустили майже 40 хв по території республіки, при обстрілі також використовувалися гранатомети різного типу, бронетехніка і стрілецьку зброю.

“Загальна кількість застосованих боєприпасів ЗСУ – 269 одиниць”, — сказав представник ДНР в СЦКК.

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