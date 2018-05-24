МОСКВА, 24 травня – . Глава комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов назвав благородним офіцерським вчинком і прихильністю традиціям відмова українських морпіхів надягати нові берети.

© Фото : адміністрація президента УкраиныПолитолог: відмова українських морпіхів міняти берети – відкрите непокору”Благородний офіцерський вчинок, збереження традицій. На мій жаль, мої брати по маргеловскому стану блакитні берети поміняли на краповые. А морпіхи молодці”, — сказав Шаманов журналістам у четвер.

Частина військовослужбовців українського батальйону морської піхоти відмовилася одягти нові берети на церемонії за участю президента країни Петра Порошенка, повідомило раніше агентство “Укрінформ” з посиланням на начальника прес-центру ВМС збройних сил України Олега Чалик. За його словами, 23 травня в Миколаєві “відбулася церемонія зміни форми одягу для морської піхоти з участю президента України… дехто з морських піхотинців відмовився змінити берети піхоти”. Чалик пояснив виданню, що є наказ, одним з пунктів якого є “зміна чорного берета на новий — кольору морської хвилі”, і додав, що більшість тих, хто не виконав наказ, вже звільнено у запас.

У листопаді минулого року Порошенко вніс на розгляд Верховної ради як невідкладний законопроект про перейменування повітряно-десантних військ (ВДВ) у десантно-штурмові війська збройних сил України. Раніше він заявив, що прийняв рішення відійти від радянсько-російської абревіатури ВДВ, і повідомив, що тепер берети українських десантників замість блакитних будуть темно-бордовими — під стандарт НАТО.