МОСКВА, 24 травня — . Деякі військовослужбовців українського батальйону морської піхоти відмовилися одягти нові берети на церемонії за участю президента країни Петра Порошенка.

Проход військовослужбовців під час параду не потрапив в об'єктиви телекамер, однак кадри, на яких на задньому плані видно морпіхи в чорних беретах, все одно залишилися на відео.

Про це повідомило агентство “Укрінформ” з посиланням на начальника прес-центру ВМС збройних сил України Олега Чалик.

Вже звільнено у запас

Він пояснив, що є наказ, одним з пунктів якого є “зміна чорного берета на новий — кольору морської хвилі”.

За його словами, наказ обов’язковий для виконання, і більшість тих, хто не виконали його, вже звільнено у запас.

"Це їх особиста позиція. Але переважна більшість морпіхів навело нові берети", — додав він.

У листопаді минулого року Порошенко вніс на розгляд Ради як невідкладний законопроект про перейменування повітряно-десантних військ, десантно-штурмові війська. Раніше він заявив, що прийняв рішення відійти від радянсько-російської абревіатури ВДВ, і повідомив, що тепер берети українських десантників замість блакитних будуть темно-бордовими — під стандарт НАТО.

Відповідь морпіхів

Як написав один із колишніх службовців батальйону у себе в Facebook, “морські піхотинці не зраджують традиціям”.

“Сьогодні в рамках урочистостей в день морської піхоти у Миколаєва відбувалася зміна кольору берета та символіки морської піхоти України. Морські піхотинці 1-ФОБМП відмовилися змінювати присяги і увійшли в парадний стрій під час урочистостей в своїх українських чорних беретах”, — заявив він.

Самі військовослужбовці, пояснюючи своє рішення, заявили, що тим самим висловили незгоду з діями українських властей.

"Ми проти фасадної реформи в армії. Командування не дорожить особовим складом. Їм все одно, піде людина чи ні", — заявив один з діючих військовослужбовців батальйону.

Трепетне ставлення до традицій

У свою чергу, директор Науково-дослідного інституту політичної соціології В’ячеслав Смирнов нагадав, що морська піхота завжди трепетно ставиться до своїх традицій, які склалися ще з часів Великої Вітчизняної війни і закріпилися в радянський період.

“Відмова від беретів, перехід на інші, більш “національні” і “європейські” кольори — це болюча для них тема, тому що є колір підрозділу, який історично пов’язаний з ними”, — заявив він в ефірі радіо Sputnik.

По його думці, це відкрите непокору говорить про те, що авторитет Порошенко в очах військовослужбовців падає.

“Звичайно, цей демарш для них досить складний, можуть піти відповідні дії з боку керівництва України аж до розформування підрозділу”, — додав Смирнов.

З експертом згоден і депутат Володимир Шаманов. Він назвав відмову українських морпіхів надягати нові берети благородним офіцерським вчинком і прихильністю традиціям.