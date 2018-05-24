ПЕКІН, 24 травня – . Відмова від всеосяжної угоди щодо ядерної програми Ірану негативно вплине на можливість вирішення інших складних міжнародних проблем за допомогою діалогу та переговорів, заявив в четвер прем’єр Держради КНР Лі Кецян.

© AFP 2018 / Joe KlamarИран виконує свої зобов’язання по ядерній угоді, заявили в МАГАТЕ”Що стосується угоди щодо Ірану, то це багатостороння угода, яка була схвалена ООН. Відмова від угоди буде мати негативний ефект не тільки на рішення іранського питання, але і на можливість врегулювання інших гарячих міжнародних проблем політико-дипломатичними методами”, — заявив Лі Кецян на спільній прес-конференції за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Він додав, що сторони також не повинні дозволяти, щоб відмова від правочину став загрозою міжнародного режиму нерозповсюдження. Він висловив підтримку Китаю зусиллям, які роблять всі залучені сторони для захисту та реалізації угоди.

Президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Трамп також заявив про відновлення всіх санкцій, в тому числі і вторинних (відносно інших країн, які ведуть бізнес з Іраном), дію яких було зупинено в результаті досягнутої угоди.