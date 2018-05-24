МОСКВА, 24 травня — . Росія все ще не впевнена, в якому стані перебуває Юлія Скрипаль, справляють на неї тиск, а також робила вона остання заява з власної волі, заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

© РИА Новини / Олексій ФилипповЭксперт за химоружию розповів, яким чином могли вилікувати Скрипалів”досі британською стороною не дотримана Віденська конвенція. Досі Росія не отримала консульського доступу до Юлії Скрипаль”, — додав він.

Відеозвернення Юлії

Юлія Скрипаль у відеозверненні, записаному для агентства Рейтер, заявила, що розраховує повернутися в Росію.

За даними видання, 33-річна Скрипаль знаходиться в секретному притулку в Лондоні під охороною поліції. Це її перша поява перед публікою після одужання в результаті отруєння нервово-паралітичним речовиною.

“Я хочу допомагати моєму батькові до його повного одужання. У довгостроковій перспективі я сподіваюся повернутися додому в мою країну”, — заявила Юлія.

Скрипаль також згадала про допомогу, яку їй пропонував російське посольства в Лондоні.

© AP Photo / PA/Andrew MatthewsУ Скрипаля немає обмежень на відвідування і перебування в Росії”Я вдячна за пропозицію допомоги від посольства РФ. Але зараз я не хочу вдаватися до їхніх послуг”, — сказала вона.

Утримують силоміць



Російське посольство в Лондоні прокоментувало відеозвернення Юлії Скрипаль. Дипломати висловили стурбованість умовами, в яких вона міститься.

Посольство раніше підозрює, що вона утримується британськими властями насильно.

Дипломати наполягають на тому, що Лондон має надати можливість зустрітися з Юлією, “щоб переконатися, що вона не утримується проти своєї волі і не робить заяв під тиском”.

Як зазначили в диппредставництві, очевидно, що Юлія Скрипаль зачитувала заздалегідь написаний текст.

© РИА Новини / Алекс МакнотонЗорькин допускає, що Скрипалів “просто викрали””Більш того, судячи по цілому ряду обертів, це був переклад з англійської, причому оригінал був складений носієм мови. Опубліковані власноручні листи Юлії на двох мовах підтверджують це враження”, — заявив представник посольства.

Завчений Текст

У свою чергу, її двоюрідна сестра Вікторія Скрипаль вважає, що відеозвернення могло було записано під тиском.

“Я нічого не бачив, але Вікторія відео бачила. За її словами, видно, що людина говорить під тиском, що завчений текст”, — сказав чоловік Вікторії Арсеній Елифантьев.

Звернення постановочне



У свою чергу, депутат Леонід Слуцький заявив, що відеозвернення Юлії Скрипаль може бути постановочним.

© РИА Новини / Алекс МакнотонЭксперт: версія Лондона “по справі Скрипаля” все більше тріщить по швамПо думку парламентарія, перше відеозвернення Юлії Скрипаль залишає масу питань.

“Це стосується і умов, у яких вона перебуває, і істинність її слів і намірів. Британські влади досі не надали доступ російським консульським працівникам і співробітникам посольства для того, щоб переконатися, що громадянка Росії знаходиться в безпеці і не робить заяв під тиском”, — пояснив депутат.

Найістотніша фраза

Як зазначив політолог, заступник директора Національного інституту розвитку сучасної ідеології Ігор Наметів, текст відеозвернення був написаний заздалегідь.

“Будь-яка людина, хоч трохи розбирається в телебаченні, помітить, що дівчина записувала своє звернення з допомогою телесуфлера, тобто читала раніше написаний текст”, — заявив він в ефірі радіо Sputnik.

За його словами, очевидно, що кожне слово попередньо выверялось.

© РИА Новини / Алекс МакнотонЭксперт про “справу Скрипалів”: Британії успіхи Росії зовсім не з руки”Зрозуміло, що фахівці підготували такий текст, у якому, цілком можливо, були і більш жорсткі звинувачення на адресу Росії, але вона на це не погодилася”, — підкреслив експерт.

Шатров упевнений, що заява про можливе повернення додому було найістотнішим у всьому зверненні.

“В країну, яку звинувачують у цьому отруєнні, навряд чи б хтось захотів повертатися”, — додав він.

“Але ж ті, хто цю провокацію затіяв, в будь-якому випадку будуть використовувати цей текст проти Росії. Вони будуть акцентувати увагу на інших фразах”, — уклав політолог.

Інцидент в Солсбері

© РИА Новини / Антон ДенисовЗахарова тричі звинуватила Терезу Мей в брехні по справі Скрипалів”На початку березня колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли без свідомості в місті Солсбері.

У Британії стверджують, що їх отруїли речовиною, розробленим в рамках радянської програми “Новачок”, а причетна до інциденту Москва.

Росія це категорично заперечує і називає звинувачення бездоказовою провокацією. МЗС не раз закликав до спільного розслідування події, однак влада Сполученого Королівства відповідали відмовою.

Експертизу речовини, яким отруїли Скрипалів, провели фахівці Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО). Росія ознайомилася з доповіддю. За словами глави МЗС Росії Сергія Лаврова, в ньому ОЗХО призвела склад хімічної речовини, конкретного найменування отруйної агента там немає.

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