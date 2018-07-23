Слідчі через відеокамери розпізнали головну підозрювану і показували фото ключовим свідкам.



У британських спецслужб є фото головної підозрюваної в отруєння нервово-паралітичним газом Новачок. Про це повідомляє Daily Mail.

Фото вже показували ключовим свідкам справи – і по отруєнню в Солсбері, і у Еймсбері.

Знімок отримали за допомогою системи розпізнавання осіб з камер відеоспостереження.

Раніше ЗМІ з посиланням на британські спецслужби повідомили, що ключову роль в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії зіграла жінка-розвідник, яка очолювала організовану групу з шести осіб.

Така інформація з’явилася після того, як стало відомо, що у Еймсбері двоє людей отруїлися отрутою, який був у флаконі з-під парфумів, підібраному в парку. .