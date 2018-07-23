Екіпаж літака Boeing 777-323ER прийняв рішення повернутися в Буенос-Айрес із-за раптової розгерметизації салону.



В Аргентині здійснив вимушену посадку літак компанії American Airlines з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард на борту. Про це повідомив аргентинський телеканал Todo Noticias у понеділок, 23 липня.

Повідомляється, що літак Boeing 777-323ER вилетів з аеропорту Буенос-Айреса в Майамі, однак біля кордону з Уругваєм екіпаж прийняв рішення повернутися в столицю Аргентини з-за раптової розгерметизації салону і падіння тиску.

Стверджується, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Напередодні Крістін Лагард відвідала Буенос-Айрес, де відбулася зустріч міністрів фінансів і глав центральних банків країн G20 в Буенос-Айресі.