Президент України Петро Порошенко призначив нового суддю Оболонського районного суду Києва.

Він навів на цю посаду дружину першого заступника голови Служби безпеки України Павла Демчины Тетяну Демчину — її і чоловіка не раз підозрювали в корупції. Ця інформація зазначена в указі президента №213 від 19 липня, розміщеному на сайті президента.

Згідно з документом, Демчина переведена в Оболонський районний суд на півроку в рамках передбаченої законодавством ротації суддів.

Зазначимо, Павла Демчину ЗМІ називають людиною Ігоря Кононенка.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Порошенко присвоїв Павлу Демчине нове звання.

Нагадаємо, Рівненський міський суд дозволив Демчине не платити банку «Родовід» заборгованість за кредитом у розмірі $31 тис. і 103 тис. гривень. Крім того СБУшник подав до суду на журналістів, які звинувачували його в пособництві терористам.