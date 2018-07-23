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Порошенко прилаштував на роботу дружину скандального СБУшника Демчины

23.07.2018

Павло Демчина

Президент України Петро Порошенко призначив нового суддю Оболонського районного суду Києва.

Він навів на цю посаду дружину першого заступника голови Служби безпеки України Павла Демчины Тетяну Демчину — її і чоловіка не раз підозрювали в корупції. Ця інформація зазначена в указі президента №213 від 19 липня, розміщеному на сайті президента.

Згідно з документом, Демчина переведена в Оболонський районний суд на півроку в рамках передбаченої законодавством ротації суддів.

Зазначимо, Павла Демчину ЗМІ називають людиною Ігоря Кононенка.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Порошенко присвоїв Павлу Демчине нове звання.

Нагадаємо, Рівненський міський суд дозволив Демчине не платити банку «Родовід» заборгованість за кредитом у розмірі $31 тис. і 103 тис. гривень. Крім того СБУшник подав до суду на журналістів, які звинувачували його в пособництві терористам.

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